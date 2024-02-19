Yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan 2 kardeş, arazi ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı

BATMAN’ın Sason ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada hastalanan 2 erkek kardeş, arazi ambulansıyla hastaneye ulaştırdı. Sason ilçesine bağlı bin 643 rakımlı Dörtbölük köyü Bozdoğan mezrasında yüksek ateş, bulantı, kusma şikayeti olan 6 ve 9 yaşındaki 2 erkek kardeş yağışın ardından karla kaplanan yol nedeniyle hastaneye götürülemedi. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Arazi ambulansıyla ulaşılan mezradaki 2 kardeş, ilk müdahalelerinin ardından Sason Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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