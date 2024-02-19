Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan 2 kardeş, arazi ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı

        BATMAN'ın Sason ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada hastalanan 2 erkek kardeş, arazi ambulansıyla hastaneye ulaştırdı. Sason ilçesine bağlı bin 643 rakımlı Dörtbölük köyü Bozdoğan mezrasında yüksek ateş, bulantı, kusma şikayeti olan 6 ve 9 yaşındaki 2 erkek kardeş yağışın ardından karla kaplanan yol nedeniyle hastaneye götürülemedi. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Arazi ambulansıyla ulaşılan mezradaki 2 kardeş, ilk müdahalelerinin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan 2 kardeş, arazi ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN’ın Sason ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada hastalanan 2 erkek kardeş, arazi ambulansıyla hastaneye ulaştırdı. Sason ilçesine bağlı bin 643 rakımlı Dörtbölük köyü Bozdoğan mezrasında yüksek ateş, bulantı, kusma şikayeti olan 6 ve 9 yaşındaki 2 erkek kardeş yağışın ardından karla kaplanan yol nedeniyle hastaneye götürülemedi. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Arazi ambulansıyla ulaşılan mezradaki 2 kardeş, ilk müdahalelerinin ardından Sason Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanlığınca Batman'a gönderilen 7 ambulans ve 2 UMKE aracı hizmete...
        Sağlık Bakanlığınca Batman'a gönderilen 7 ambulans ve 2 UMKE aracı hizmete...
        Silvan'da gölete düşen kadın hayatını kaybetti
        Silvan'da gölete düşen kadın hayatını kaybetti
        Kozluk'ta polis ekipleri okullarda uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bilgil...
        Kozluk'ta polis ekipleri okullarda uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bilgil...
        Batman'da halk kütüphanesini 2023'te 1 milyon 654 bin 852 kişi ziyaret etti
        Batman'da halk kütüphanesini 2023'te 1 milyon 654 bin 852 kişi ziyaret etti
        Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı yapıldı
        Batman'da yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı yapıldı
        Kendisini uyaran öğretmeni bıçaklayan şüpheli, okulun kantininde sigara içi...
        Kendisini uyaran öğretmeni bıçaklayan şüpheli, okulun kantininde sigara içi...