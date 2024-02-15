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        Kozluk'ta polis ekipleri okullarda uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yaptı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde polis ekipleri okullarda uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme yaptı. ​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 21:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:05
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        Kozluk'ta polis ekipleri okullarda uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yaptı
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde polis ekipleri okullarda uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme yaptı. ​​​​​​​

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirildi.

        Kozluk 29 Ekim Ortaokulu, Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Ekipler, uyuşturucu ihbarlarını yer bilgileri ile birlikte en hızlı şekilde emniyet birimlerine ulaştırmak için tasarlanan UYUMA uygulamasını da tanıttı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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