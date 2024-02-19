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        Sağlık Bakanlığınca Batman'a gönderilen 7 ambulans ve 2 UMKE aracı hizmete alındı

        Sağlık Bakanlığınca Batman İl Sağlık Müdürlüğüne 7 ambulans ve 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı tahsis edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:54 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:54
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        Sağlık Bakanlığınca Batman'a gönderilen 7 ambulans ve 2 UMKE aracı hizmete alındı
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        Sağlık Bakanlığınca Batman İl Sağlık Müdürlüğüne 7 ambulans ve 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı tahsis edildi.

        Valilik bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, bu araçların kentteki sağlık çalışmalarına güç katacağını belirtti.

        Canalp, tahsis edilen bu ambulanslar sayesinde vatandaşların daha ileri düzeyde acil sağlık hizmeti alacağını ifade ederek, bu destekten dolayı Bakanlığa teşekkür etti.

        112 Acil Çağrı Merkezine asılsız çağrılar yapıldığına değinen Canalp, buna karşı da idari para cezası uyguladıklarını belirtti.

        2023'te 112 Acil Çağrı Merkezine 122 bin 928 çağrı geldiğini ifade eden Canalp, bunlardan yarısının asılsız olduğunu aktardı.

        Canalp, şunları kaydetti:

        "Bu noktada yüzde 50'ye yakın maalesef asılsız çağrımız var. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız, 112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmemeleri. Yapılan her bir meşguliyet, ihtiyacı olan vatandaşın çok kritik zamanından çalmak anlamına gelecektir. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tespit ettiğimiz vatandaşlara da idari para cezası uyguluyoruz."

        Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kamu kurumlarının temsilcileri ve sağlık ekipleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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