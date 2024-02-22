Hasankeyf'te yapılacak mesire alanı için ön fizibilite çalışmaları başladı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılması planlanan mesire alanı için ön fizibilite çalışmalarına başlandı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılması planlanan mesire alanı için ön fizibilite çalışmalarına başlandı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Üçyol köyü sınırları içerisinde yapılacak mesire alanının yer tespiti ve ön fizibilite çalışmalarını inceledi.
Ön fizibilite çalışmalarına başlanan mesire alanı için uygun yer tahsis edildikten sonra yapım çalışmalarına başlanacak.
Kaymakam İmrak'a kurum müdürleri de eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.