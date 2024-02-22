Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1 kilogram külçe altın, 570 paket sigara, 5 cep telefonu, elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.

Valilikten yapıla açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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