Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapıla açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekiplerce 6-16 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1 kilogram külçe altın, 570 paket sigara, 5 cep telefonu, elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.
7 şüpheli hakkında emniyette işlem yapıldı.
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