Profesörün 'semender' operasyonu BATMAN'ınHasankeyf ilçesi kırsalında boş bir havuzda mahsur kalan 8 ateş semenderi için Adıyaman'dan yola çıkan Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri ile kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Bölgede yürüyüşe çıkan bir grup tarafından kendisine iletilen fotoğrafları inceleyip, grubun koordinatlarından havuzu bulan Prof. Dr. Yıldız, "Eğer bu ateş semenderlerini çıkarmasaydık, maalesef orada öleceklerdi" dedi. Hasankeyf ilçesi kırsalında hafta sonu yürüyüşe çıkan bir grup, 2,5 metre yüksekliğinde boş havuzdan çıkamayan semenderleri fotoğraflayarak Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Kurbağa ve Sürüngen Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız'a gönderdi. Prof. Dr. Yıldız, incelemesinde semenderlerin türüne az rastlanan ateş semenderleri (salamandra infraimmaculata) olduğunu gördü. Prof. Dr. Yıldız, durumu Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bildirdi, kendisi de Adıyaman'dan yola çıkarak ekiple buluştu. Prof. Dr. Yıldız, yürüyüş grubunun bildirdiği koordinatlardan havuzu buldu. Prof. Dr. Yıldız ile DKMP ekibi, 10 ateş semenderinden sağ olan 8'ini mahsur kaldıkları havuzdan çıkardı. Prof. Dr. Yıldız, ayrıca incelemesinde bırakılan larvaların da sağlıklı olduğunu tespit etti. 'HAVUZDAN ÇIKAMAYACAKLARINI TAHMİN ETTİM' Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, "Hasankeyf'e yürüyüşe giden bir grup biyolog arkadaşım, havuzda çekilen ateş semenderi ya da diğer adıyla lekeli semenderin görüntüsünü bana attılar ve havuzda birkaç tane olduğunu söylediler. Tabii mesajı görüp, kendilerine dönünceye kadar ateş semenderlerinin olduğu yerden ayrılmışlardı. Kendileri ile konuştuğumda havuzun oldukça derin olduğunu söylediler. Oradan çıkamayacaklarını tahmin ettim. Bunun üzerine Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli irtibata geçtim ve ben de buradan kalkarak Batman'a gittim. Oradan da Doğa Koruma personeli ile Hasankeyf'e gittik. Arkadaşlarımın bana tarif ettiği konuma göre giderek ateş semenderlerini bulduk. 2,5- 3 metre derinliğinde dik bir havuzun içerisinde bulunuyorlardı. Şu an ateş semenderlerinin üreme dönemidir ve ateş semenderleri larvalarını suya bırakırlar. '450 BİREYİ KURTARMIŞ OLDUK' Prof. Dr. Yıldız, şöyle devam etti: "Yumurta yapmazlar veya canlı doğurmazlar, larva doğururlar. Onun için akan temiz sulara, çeşmelere, pınarlara ihtiyaçları var. İşte bu pınara doğru giden ateş semenderlerinin bazıları havuza düşmüştü. Eğer bu ateş semenderlerini çıkartmasaydık, maalesef orada öleceklerdi. Nitekim havuzun içerisinde ölü olan 2 bireyi de gördük. Her bir ateş semenderinin 60 civarında larva bıraktığını düşündüğümüzde, esasında sadece havuzdaki bireyleri değil; yaklaşık 450 bireyi kurtarmış olduk. Ateş semenderlerinin nesilleri yakın zamana kadar tehlike altındaydı. Bakanlığımız tarafından da koruma altında olan türlerdendir. Yörede yaşayan insanlarla da konuşarak bu türlerin zararsız olduklarını söyledik, zehirsiz olduklarını konusunda da bilgi verdik."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 12:03 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:07 facebook

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