AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Batman Üniversitesi'ni ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti.

Nasıroğlu, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini alan Diş Hekimliği Fakültesi'ne ziyarette bulundu.

Diş Hekimliği Fakültesinin, üniversite ve Batman için çok büyük bir kazanç olduğunu belirten Nasıroğlu, burada yetişecek olan hekimlerin bilimin ışığında ülke insanına hizmet edeceklerini söyledi.

Son teknoloji ile donatılmış derslikleri de gezen Nasıroğlu, daha sonra Rektör Prof. Dr. İdris Demir'den fakülte ve bölümlerle ilgili bilgi aldı.