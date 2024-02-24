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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Batman Üniversitesi'ni ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 14:06 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:09
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Batman Üniversitesi'ni ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti.

        Nasıroğlu, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini alan Diş Hekimliği Fakültesi'ne ziyarette bulundu.

        Diş Hekimliği Fakültesinin, üniversite ve Batman için çok büyük bir kazanç olduğunu belirten Nasıroğlu, burada yetişecek olan hekimlerin bilimin ışığında ülke insanına hizmet edeceklerini söyledi.

        Son teknoloji ile donatılmış derslikleri de gezen Nasıroğlu, daha sonra Rektör Prof. Dr. İdris Demir'den fakülte ve bölümlerle ilgili bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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