Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık (36) ile oğulları Sezai Talha ve 6 aylık Uraz ile kızı Karya (7), geçen yıl 20 Mayıs sabahı rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından baba Alp Sandık'ın ifadesine başvuruldu. Sandık ifadesinde, evdeki haşerelere karşı firma tarafından yapılan ilaçlamanın aşırı olduğunu söyledi. Baba Sandık'ın ifadesi doğrultusunda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evi ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin sahibi olan Halil Kahraman (44), 21 Mayıs akşamı gözaltına alındı.

İLAÇLAMA ŞİRKETİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklandı. Yapılan incelemede evin, halk dilinde 'buğday biti' olarak adlandırılan tarım ilacı ile ilaçlandığı belirlendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Halil Kahraman hakkında 'Taksirle birden fazla ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 4 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Kahraman'ın,12 Mayıs 2023 tarihinde böceklere karşı evi ilaçladığı ancak böceklerin ölmemesi üzerine 18 Mayıs'ta ikinci defa ilaçlamak için eve geldiği belirtildi.

İddianamede, Sanık Kahraman'ın evin yatak odası bölümüne 'buğday biti' diye tabir edilen 4 tablet tarım ilacı bıraktığı ve yatak odasının kapısını bantla kapattığı, şüphelinin yatak odasına iki gün boyunca girilmemesini ve iki gün sonra havalandırılarak girilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

UYARIDA BULUNMAMIŞ

İddianamede sanık Halil Kahraman'ın, şikayetçilerin ve çocukların evde kalıp kalmamaları yönünde bir beyanda bulunmadığına dikkat çekildi. Şikayetçiler ve çocuklarının evde kalmaya devam ettikleri, son olarak kullanılan tabletlerin hava ile temas etmesi üzerine zehirli gazın ortaya çıkıp, yayıldığı, yatak odasının düzgün şekilde kapatılmaması nedeniyle de evdekilerin etkilendiği belirtildi. İddianamede, 2 kardeşin Adli Tıp raporuna göre, kullanılan böcek ilacından kaynaklı yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

15 GÜN EVE GİRİLMEMELİ

İddianamede, şüpheli Halil Kahraman'ın tabletleri evin yatak odasına yerleştirdikten sonra kapısını bantla kapattığı ve sadece bu odaya iki gün girilmemesini söylediği, ilacın uygulandığı alana 15 gün boyunca herhangi bir canlının girmemesi ve bu ilacın evlerde hiçbir şekilde uygulanmaması gerektiği halde ilacın uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, ölümün gerçekleştiği zamana kadar şikayetçi ve çocuklarının bu alanda kaldıkları, şüphelinin daha önce başka evlerde aynı ilacı uygulaması ve herhangi bir sorunla karşılaşmadığından bu yönde uyarıda bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca, hava ile temas eden ilacın çıkardığı gazın renksiz olması nedeniyle diğer odalara da yayıldığının fark edilemeyeceği ancak bunların ilaçlama firması sahibi ve uzun yıllardır bu işi yapan Kahraman tarafından bilindiği belirtildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKKINDA ŞİKAYET

İddianamede, İnci Sandık ve eşi Alp Sandık'ın şikayeti üzerine olaya müdahale eden ve ihmalleri oldukları ileri sürülen Bodrum Devlet Hastanesi'nde görevli olan sağlık çalışanları hakkındaki dosyanın ise ayrı şekilde değerlendirilmesi gerektiği ve Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'na soruşturma izni konusunda müzekkere yazıldığı belirtildi.