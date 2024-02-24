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        Haberler Gündem 3. Sayfa Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı! - Son dakika Malatya haberleri

        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya yerleşen dede ile ziyaretine gelen 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Dede ve torunu Malatya'da gözyaşları içinde toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:04
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        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde bir evde ikamet eden 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile yanında bulunan 2 yaşındaki torunundan haber alamayan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

        DEDE VE TORUNU HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre eve giren mahalle sakinleri dede ve torunu hareketsiz halde buldu.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETMİŞ

        Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

        MEMLEKETLERİNDE DEFNEDİLDİLER

        Dede ve torunu, Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        6 ŞUBAT DEPREMİNDE EVİ HASAR GÖRMÜŞ

        Cenaze törenine, Yıldırım'ın ailesi ile yakınları katıldı. Hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara'ya yerleştiği öğrenildi.

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