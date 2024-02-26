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        Batman'da anaokulu öğrencileri gezici kütüphane ile tanıştı

        Batman'da 16 Mayıs Anaokulu öğrencileri ilk kez gezici kütüphaneyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:42
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        Batman'da anaokulu öğrencileri gezici kütüphane ile tanıştı
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        Batman’da 16 Mayıs Anaokulu öğrencileri ilk kez gezici kütüphaneyle buluştu.

        16 Mayıs Anaokulu Müdürü Lokman Kaya, öğrencilerin gezici kütüphane ile taşınması ve kitap sevgisi kazanmaları amacıyla Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nden gezici kütüphane talep etti.

        Talebin olumlu karşılanması üzerine okulun bahçesine getirilen kütüphanenin kapıları 4-6 yaş grubu çocuklar için açıldı.

        Kütüphanede görevli personelle çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler, daha sonra öğretmenleriyle kütüphaneyi gezdi. Öğretmenler öğrencilere buradaki kitaplardan masal okudu.

        Okul müdürü Kaya, AA muhabirine, okulda öğrencilerle etkileşimli kitap okuma etkinlikleri yaptıklarını söyledi.

        Öğrencilerin okuma yazma bilmediği için kitap okuyamadığını belirten Kaya, öğrencilerin öğretmenleriyle kitaplardaki görselleri yorumladığını, bu sayede dil ve ses bilgisi ile sosyal becerilerinin geliştiğini aktardı.

        Kaya, söz konusu etkinlikle öğrencilere kitabın her yerde okunabileceğini de göstermek istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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