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        Batman'da 25 ilkokul öğrencisine bisiklet dağıtıldı

        Batman Necat Nasıroğlu İlkokulu'nda okuyan 25 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:52 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:56
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        Batman'da 25 ilkokul öğrencisine bisiklet dağıtıldı
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        Batman Necat Nasıroğlu İlkokulu'nda okuyan 25 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

        Necat Nasıroğlu İlkokulunca "Tarih Yazan Çocuklar" etkinliğinde tarih yazan karakterleri canlandıran öğrencilere, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu tarafından bisiklet hediye edildi.

        Nasıroğlu, Batman'daki çocuk ve gençlerin özgüvenlerini artırmak istediklerini, özgüvene sahip çocukların başarılı olacağına inandığını belirtti.

        "İlkokuldan itibaren bu çocuklarımızın hayata hazırlanması, karakterli bireyler olarak başarılı olması için bir atılım içerisindeyiz. Milli eğitim camiasıyla bu konuda ciddi projeler geliştiriyoruz, ciddi yatırımlar yapıyoruz." ifadelerini kullanan Nasıroğlu, başarılı 25 çocuğu bisikletle ödüllendirdiklerini kaydetti.

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        Galeri

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