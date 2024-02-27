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        Gercüş'te AK Parti seçim lokali açıldı

        Gercüş ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:31 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:31
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        Gercüş'te AK Parti seçim lokali açıldı
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        Gercüş ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.

        Lokal açılışında konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ilçeye büyük kıymet verdiklerini, ilçede son derece kıymetli şahsiyetlerin yetiştiğini söyledi.

        Her tarafa hizmet götürmek için var güçleriyle çalışacaklarını aktaran Nasıroğlu, genç ve çocuklara güzel bir eğitim ve gelecek hazırladıklarını anlattı.

        Nasıroğlu, "Batman'ı ve Gercüş'ü, köyleriyle, Türkiye'nin en iyi noktalarına taşıyacağız. Öncelikle hizmet getireceğiz. İnsanlarımıza iyi yaşam koşulları oluşturmak zorundayız. Belediyeciliğin temelinde de bu vardır. Dolayısıyla, sizlerin hayat konforunu arttırdıkça, çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırladıkça, büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Temel hedefimiz, en büyük arzumuz, bu konuda daha iyi yerlere nasıl gelebiliriz, diye kendimizle yarış içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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