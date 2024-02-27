Batman'da düzenlenen proje yarışması sonuçlandı

Batman Üniversitesi ve Necat Nasıroğlu Vakfı tarafından enerjide inovasyon temasıyla düzenlenen Necat Nasıroğlu Proje Yarışması sonuçlandı.

Batman Üniversitesi Merkez Kampüste düzenlenen programa, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Nasıroğlu aile üyeleri, akademik ve idari personeller ile proje sahipleri katıldı.

Programda merhum iş insanı Necat Nasıroğlu anısına hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, programda, Necat Nasıroğlu'nun üniversite okumadığını, ama pek çok üniversite okumak isteyen öğrenciye burs sağladığını ve nicelerine iş imkan sunduğunu belirterek, Nasıroğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da babasının şoförlükle başlayan iş hayatında azmiyle, çalışkanlığınla ve dürüstlüğüyle büyük işler başardığını söyledi.

Nasıroğlu, "Bir baba kendinden sonraki nesli iyi yetiştirebiliyorsa ve insan hayatına dokunabiliyorsa bu evlatları için son derece kıymetlidir. Babamızın yanında çırak olarak yetiştik. İnsanın en iyi ustası ve hayat rehberi anne ve babasıdır." diye konuştu.

Daha sonra dereceye girenlere ödülleri verildi.