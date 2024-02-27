Cami avlusuna bırakılan bebek, yaşam mücadelesi veriyor

ŞIRNAK'ta cami avlusuna bırakılan yeni doğmuş kız bebek, Batman'da özel bir hastaneye sevk edildi. Bebeğin soğuk havada kalması nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi Ahmed-i Hani Camisi'nin avlusunda 25 Şubat'ta çanta içerisinde bir bebek fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yeni doğmuş kız bebeği, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Soğuktan etkilenen ve yoğun bakıma alınan bebek, Batman'da özel bir hastaneye sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

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