Bayern Münih, Eintracht Frankfurt deplasmanında paramparça! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan Bayern Münih, Bundesliga'daki müsabakada Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu! Alman ekibi salı günü Manchester United ile karşı karşıya gelecek ve bu maçın sonucu, temsilcimizin Avrupa'daki kaderini etkileyecek

Habertürk Giriş: 09.12.2023 - 19:37 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:37 facebook

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