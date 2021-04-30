Bayram ikramiyesine tek seferlik zam 0:00 / 0:00

TBMM Genel Kurulu’nda dün vergi usul kanununda değişiklik yapan yasa tasarısının görüşmeleri sırasında verilen önerge ile emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 10 oranında zam yapıldı. TBMM’de 19.32’de kabul edilen kanun hiç bekletilmeden Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece geç saatlerde yasayı onaylamasının ardından sabah 03.28’de Resmi Gazete’de yayımlandı.



ZAM TEK SEFERLİK YAPILDI

Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılan zammın tek seferlik mi olacağı, yoksa bundan sonra her 6 ayda bir enflasyon oranında zam mı yapılacağı merak ediliyordu. Kabul edilen önerge uyarınca, kanunda “1000” TL olan ikramiye tutarı “1100” TL olarak değiştirildi. Böylece, yeni bir kanun değişikliği yapılıncaya kadar emekli ikramiyesi 1100 TL olarak ödenecek.