Zamlı ikramiye nasıl ödenecek? 0:00 / 0:00

2018 yılından beri ödenmekte olan emeklilerin bayram ikramiyesi bu yıl zamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce ikramiyeye zam yapılacağını ancak oranın ne olacağını söylememişti. Erdoğan, önceki gün konuyla ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon oranına atıf yaparak enflasyon farkının 85 lira olduğunu, bunu 100 liraya tamamlayacaklarını söyledi. Böylece zam oranı açıklığa kavuştu. Ancak, zammın bir defalık mı, yoksa bundan sonra her 6 ayda bir mi yapılacağı henüz netlik kazanmadı. İkramiye zammı bundan sonra 6 ayda bir enflasyona endekslenirse 20-23 Temmuz’daki Kurban Bayramı’nda da zamlı ikramiye söz konusu olacak.

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ( SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olanlara ödeniyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor.

Emeklilerin sayısı dosya bazında 12.5 milyon kişi dolayında. Dul ve yetimler gibi ölüm aylığı alanlarla birlikte toplam sayı 13.3 milyon kişiyi buluyor.

30 NİSAN’A KADAR EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERENLER DE ALABİLECEK

Emekli ikramiyesi, “bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık almakta olan kişilere” ödeniyor. Ramazan Bayramı mayıs ayında olduğu için mayıs ayında aylık ve gelir alma hakkı bulunanlar ikramiye alabilecek.

Emekli aylıkları, emeklilik dilekçesinin verildiği tarihi izleyen ayın 1’inden geçerli olmak üzere bağlanıyor. 30 Nisan 2021 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin aylığı 1 Mayıs’tan geçerli olarak bağlanacak. Dolayısıyla, 30 Nisan’a kadar emeklilik dilekçesi veren yeni emekliler de ikramiye alabilecekler. Ramazan Bayramı 13 Mayıs’ta başlayacak, bayram ikramiyeleri ise mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Yeni emeklilerin ikramiyesi aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.

İKRAMİYE DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA NASIL PAYLAŞTIRILACAK?

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si bağlanmış eşe 550 TL, yüzde 75’i bağlanmış eşe ise 825 TL ikramiye ödenecek.

Ölen kişiden dolayı eş ve iki kızı dul ve yetim aylığı alıyorsa ikramiyenin yüzde 50’sini eş, yüzde 25’erlik kısmını ise kızları alacak. Bu durumda eşe 550 TL, çocuklara ise 275’er TL ikramiye ödenecek.

BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA TEK ÖDEME

Birden fazla gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor. Bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıyor, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 1100 TL ikramiye alacak.

Kendi çalışmasından dolayı emekli olmayan ancak eşinden ve babasından dolayı dul ve yetim aylığı alan bir kadın ise en yüksek ikramiyeye hangi dosyadan hak kazanıyorsa sadece o dosyadan bağlanan ikramiyeyi alabilecek.