Bayramda "aşırı şekerli gıdalara mesafeli olun" uyarısı

ÇOK ŞEKERLİ TATLILAR MİDE VE BAĞIRSAK SİSTEMİNİ YORUYOR

Uzman Diyetisyen Budaklar, çok şekerli ve aşırı kalorili ürünlerin mide ve bağırsak sisteminde bazı olumsuzluklara sebep olduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Çok şekerli, aşırı kalorili tatlıları tüketmek mide ve bağırsak sistemimizin yorulmasına, hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim problemlerine neden olabiliyor. Özellikle aşırı şekerli gıdalar, ramazan ayında yavaşlayan metabolizmamızı, bağırsak düzenimizi bozabilir. Ani kramplar, hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetlere yol açabilir. Bağırsak sorunları kaynaklı acil servislere başvurma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Şeker oranı yüksek besinleri öğünlere bölerek tüketmek bu tip sağlık problemlerinin önlenmesine yardımcı olacaktır."