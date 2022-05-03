Bayramlaşma törenine Süryaniler de katıldı 0:00 / 0:00

AA

Mardin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yıllarca huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'de Atatürk Kültür Merkezinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile Süryani cemaati mensupları da katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, salgın sonrası bayramlaşma mutluluğunu yaşadıklarını, vatandaşların rahat bir nefes aldığını anlattı.

Bugünleri özlediklerini ve bayramın huzur içinde geçtiğini ifade eden Demirtaş, "Bir taraftan pandeminin kalkması bir taraftan özellikle terör örgütlerine karşı kırsal kesimde yapılan operasyonlardan çok ciddi anlamda sonuç alınmasıyla Mardin'imiz bir huzur ve güven kenti oldu. Çok şükür bayramımız huzur içerisinde geçiyor. Tüm trafik tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Farklı inanç mensuplarının da bayramlaşma törenine katılmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Demirtaş, "10 gün önce Hristiyan vatandaşlarımızın bayramı vardı. Biz onların bayramını tebrik etmiştik. Bugün de onlar ziyaret yaptılar. Mardin'de bir hoşgörü şehri olmasıyla bayramlar hep bu şekilde kutlanıyor. İnşallah bunu en güzel şekilde güçlendirerek koruyacağız."ifadelerini kullandı.

"AYNI GÜZELLİKLERİ YAŞIYORUZ"

Metropolit Özmen de Mardin'de bütün bayramların bir arada kutlandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Paskalya Bayramı'nı kutlamıştık her birlikte. Bugün de Ramazan Bayramı'nda beraberiz. Aynı güzellikleri yaşıyoruz. Dilleriyle, dinleriyle, kültürleriyle, muazzam zenginlikleriyle Mardin'imiz güzel bir şehir. Mardinliler olarak bu güzellikleri yaşıyoruz, çok şanslıyız. Umarım ilelebet bu güzellikler devam edecek. Tüm İslam aleminin bayramını şahsım ve Süryani cemaati adına en içten dileklerimle kutluyorum."

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.