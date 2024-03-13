Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bazı Türk vatandaşlarının Meksika uçuşlarına alınmamasının nedeni belli oldu

        Bazı Türk vatandaşlarının Meksika uçuşlarına alınmamasının nedeni belli oldu

        Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, İstanbul'dan Meksika'ya gitmek isteyen ve tüm evrakları hazır Türk vatandaşlarının THY uçuşlarına kabul edilmediği iddia edilmişti. THY'den edinilen bilgiye göre, Güney Amerika ülkeleri düzensiz göç faaliyetlerinde artış nedeniyle bazı tedbirleri havayolu şirketiyle paylaştı. Bu kapsamda sınırda kabul edilmeme riski yüksek olan kişilerin tespit edilmesi için THY, kapsamlı ve kontrol hizmeti alabilmek için Gözen Güvenlik Şirketi ile anlaşma yaptı

        Giriş: 13.03.2024 - 12:12 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir süredir sosyal medyada İstanbul'dan Meksika'ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'nda check-in sırasında tüm evrakları hazır olmasına rağmen uçuşa kabul edilmediği iddialar yer alıyor.

        Türk Hava Yolları yetkililerinden edinilen bilgiye göre, THY sefer gerçekleştirdiği Güney Amerika ülkelerindeki düzensiz göç faaliyetlerinde artış sebebiyle daha kapsamlı ve detaylı doküman kontrol hizmeti alabilmek adına Gözen Güvenlik Şirketi ile bir anlaşma yaptı.

        Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek Türk vatandaşları, 30 gün süreyle geçerli tek girişli e-vizelerini internet üzerinden alabiliyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tüm evrakları hazır kişilerin İstanbul Havalimanı'nda uçuşa kabul edilmediği öne sürülmüştü.

        GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ DÜZENSİZ GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN TEDBİR ALDI

        Türk yolcuların kabul edilmediği iddiaları, son dönemde ABD'den Meksika'ya gitmek isteyen göçmen sayısındaki artışı ve Türkiye'den Meksika'ya göç eden kişi sayısını da akıllara getirmişti. Güney Amerika ülkelerinin düzensiz göç faaliyetlerinde artış nedeniyle ilgili ülkeye giriş şartlarında bir dizi önleyici faaliyeti havayolu şirketleriyle paylaştığı öğrenildi.

        REKLAM

        SINIRDA KABUL EDİLMEME RİSKİ YÜKSEK OLANLAR TESPİT EDİLİYOR

        Bu çerçevede Karakas, Meksika, Bogota, Havana, Sao Paulo, Cancun, Panama uçuşlarında, ilgili sınır otoritesi tarafından kabul edilmeme riski yüksek olan (INAD) yolcuların uçuşa uygunluğunun tespiti için seyahat dokümanları kontrol edilecek. Kontroller, yolcunun seyahate ilk çıkış noktalarında ve İstanbul Havalimanı’nda, ülke kurallarının bulunduğu TIMATIC bilgi sistemi kullanılarak gerçekleşecek.

        THY yetkilileri, bu maksatla daha kapsamlı ve detaylı doküman kontrol hizmeti alabilmek adına 1 Mart 2024 itibarıyla Gözen Güvenlik Şirketi ile anlaşma yaptıklarını söyledi. Ayrıca Gözen Güvenlik Şirketi'nden Amerika, Kanada, İngiltere ve İsrail seferlerimizde de doküman kontrolü hizmeti alınıyor.

        ABD-MEKSİKA SINIRINDAN KAÇAK GEÇİŞLER ARTIYOR

        Öncelikle Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 2023 yılında Meksika'dan ABD'ye 2 milyonu aşkın düzensiz göçmen gitti. ABD-Meksika sınırından yasal veya yasa dışı geçiş girişiminde bulunan göçmenlerin çoğunluğunu Latin Amerika ülkeleri vatandaşları oluştururken, ABD'ye geçen Türk vatandaşlarının sayısının da arttığı kaydediliyor.

        ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Teşkilatı'nın (CBP) yayımladığı verilere göre, ABD'ye geçen Türk vatandaşlarının sayısı 2021 yılında 4 bin 989 iken, 2022 yılında bu sayı 19 bin 470'e yükseldi. 2023 yılında ise 18 bin 986 kişi ABD'ye geçti. 2024 başında bu yana ise 6 bin aşkın Türk vatandaşı sınırı geçtiği belirtildi.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye
        #güney amerika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor