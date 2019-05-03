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Bebek'ten Gomis geçti

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, önceki gün Bebek'teydi

Gomis

 

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Türk insanına ve İstanbul'a olan hayranlığıyla bilinen ve Arabistan'a yerleşmesine rağmen her fırsatta soluğu İstanbul'da alan Gomis, arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi.

Yediği yemek sonrası arkadaşlarıyla Bebek sahilinde gezintiye çıkan Gomis, neredeyse her adımda bir kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla fotoğraf çekildi. Kendisine olan ilgiden yürümekte dahi güçlük çeken Gomis, kimseyi kırmaksızın 2 saat kaldığı Bebek'te 100'ü aşkın kişiyle fotoğraf çektirdi.


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