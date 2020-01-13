İstanbul elektrik kesintileri listesi 13 Ocak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 13 Ocak 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / PINAR mah 1473.,1475.,1476.,1477.,1478.,1479.,1483.,FİKRİ SÖNMEZ sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265821)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 225.,226.,227. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268136)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268901)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135.,1136.,BÜLBÜL sk / KEMER mah 900/1.,901.,903.,903/1.,904.,905.,906.,907.,908.,909.,910.,911.,912.,913.,913/1.,914.,915.,916.,917.,927.,928.,928/1. ÇIKMAZ,929. ÇIKMAZ,930.,931.,932.,933.,935.,943.,KEMER,ÇAĞLAYAN,ŞAHİNBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294127)
- İSTANBUL Sarıyer İlçesi Kireçburnu Mahallesi Sümbül Sokak, Sedef Çıkmaz Sokak, Arabayolu Caddesi 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296023)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah MİHRİMAH sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569.,306.,DERE YOLU,DOĞALGAZ,ECE,EVREN,FERAH,HİLAL,KÜME EVLER,MEVSİM,RÜZGAR,ÇAMLIBEL,ÖZEN,İKLİM sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / PINAR mah 1222.,1223.,1224.,1225.,1226.,1227.,1229.,1230.,1231.,1232.,1233.,1234.,1237.,1238.,1273.,1473.,1474.,1475.,1476.,1477.,1478.,1479.,1480.,1481.,1482.,1483.,1484.,1485.,1486.,1487.,1488.,1489.,1490.,1491.,1492.,1493.,1494.,1495.,1496.,1497.,1498.,1499.,1500.,1501.,1502.,1503.,1504.,1505.,1506.,1507.,1508.,1509.,1510.,1511.,1569.,1576.,1577.,AHMET ARİF,FİKRİ SÖNMEZ,SİVAS KONGRE sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1517. sk / TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇINAR mah 1357.,1394.,1396.,1397.,1398.,1399.,1400.,1401.,1402.,1403.,1404.,1405.,1406.,1407.,1408.,1409.,1410.,1411.,1412.,1413.,1414.,1415.,1416.,1417.,1418.,1419.,1420.,1421.,1422.,1423.,1425.,1426.,1427.,1428.,1429.,1430.,1431.,1432.,1434.,1435.,1436.,1437.,1438.,1439.,1440.,1441.,1442.,1443.,1444.,1445.,1446.,1447.,1450.,1456.,1457.,1458.,1462.,1464.,1465.,1466.,1467.,1468.,1469.,1470.,1471.,1472.,AHMET ARİF,ERZURUM KONGRE,FİKRİ SÖNMEZ,SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah 1351.,1352.,1353.,1354.,1355.,1356.,1357.,1359.,1367.,1368.,1369.,1370.,1371.,1372.,1373.,1374.,1375.,1449.,1450.,1451.,1452.,1453.,1454.,1455.,1456.,1458.,AHMET ARİF,DOĞAN ARASLI,ERZURUM KONGRE,FİKRİ SÖNMEZ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah MALAZGİRT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2297593)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER,CEYHAN,CUMHURİYET,DR SADIK AHMET,EĞİTİM,FAİK BEY,KAMELYA,MARTI,ÇELİK,ÇİMENLİ,ÖĞRETMEN,ÖĞRETMENLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298968)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM,AYBORA,AYDINLIK,BAHÇE,BANU,BARAJ,BİLGE,DORUK,DİLBER,DİNÇ,EMİRHAN,GAZİLER,GÖLYAKA,GÜLDENİZ,GÜRKAN,HASAN TAHSİN,KARACA,KARACAOĞLAN,KAZANÇ,KEMAN,KOMŞU,KORUKENT,KUMRU,KÜÇÜK,MIZRAK,MODA,MİHRAP,ORDU,RESUL,ROTA,SADIK,SUSUZ,SİMİT,SİNCAP,TOMURCUK,TOROS,YAKUP,YUNUS EMRE,ZEHRA,ÖZGE,ÖZTÜRK,İCLAL,İLHAN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 745. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298086)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM,ARDIÇ,BAĞIMSIZLIK,CAMİ,CEVİZ,EMİRHAN,HARMANLIK,HÜRRİYET,IHLAMUR,KARAÇAM,KİRAZLIK,MEŞELER,OĞUZHAN,PELİNSU,POYRAZLI,VATAN,YAKUP,YAPI,YEŞİLBAYIR sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2297733)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 716.,724.,726.,727.,728.,730.,754.,755.,762.,800.,HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 607.,690.,696.,697.,HACI BEKTAŞ VELİ sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299089)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU,GÜL,KAFKAS,RUMELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298203)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI,BEYZA,CELAL,CEVİZLİ,DAMLA,DERMAN,GAZEL,GÜLAĞACI,GÜLDALI,GÜLHATMİ,GİRNE,HASAN TAHSİN,HAYIRLI,KARACAOĞLAN,LOKMAN,LİDER,MADEN,MERASİM,METE,MEVSİM,NİMET,OSMANCIK,POYRAZ,RUMELİ,SENİHA, SERİNPINAR,SULTAN FATİH,SÖZEN,VARAN,YAVAŞ,İNÖNÜ,ŞAHİN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298087)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER,GÖKNAR,GÜRANİ,HENDEK,HENDEK ÇIKMAZI,HÜSEYİN ŞAHİN,NENEHATUN,NURETTİN KAYA,TEVFİK FİKRET 1,YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ,CEVHER,DOĞRU,ERGUVAN,FUZULİ,GÖNÜL,HİLAL,KUZEY,LEYLAK 1,NECİP FAZIL KISAKÜREK,VADİ,YILDIRIM BEYAZIT,ZİYA GÖKALP 1,ÇEŞME 2 sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299155)
- İSTANBUL // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 39/3. sk / MERKEZEFENDİ mah G/64. sk. 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298625)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021.,2023.,2024.,2025.,2026.,2028.,2029.,2030.,2032.,2037.,2049.,2053.,2054.,2056.,2057.,2059.,A,A-2,B,C sk 08:30-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299116)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587.,2594.,2596.,2597.,2598.,2599.,2602.,2603.,2605.,2606.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299144)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178.,180.,182.,183.,184.,185.,186.,187.,188.,189.,19.,190.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,30.,31.,ESKİ EDİRNE ASFALTI,ORDU sk / UĞUR MUMCU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI,K,L sk 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299156)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.DEFNE ÇIKMAZI,1.GÜMÜŞ ÇIKMAZI,REFAH,VARDAR,ÇIRÇIR,ŞİMŞİR ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.BAYIR,1.FERAH ÇIKMAZI,1.KAKTÜS,1.SALKIM,1.YALÇIN,1.ZAFER,3.BÜLBÜL,4.MENEKŞE,4.ZAMBAK,ASMALI,AĞAÇLI,BAHÇE,FERAH,GAZİ,GELİNCİK,GÜLİN,KUMRU MERDİVEN,MAKARA,NAMIK KEMAL,NİLGÜN,OZAN,PELİKAN,SAYA YOKUŞU,SAYA YOLU,ULAŞAN,VARDAR,VEYSEL KARANİ,YAZAR,YENİYOL,ÇALI,ÇIRÇIR sk / ÇIRÇIR mah 1.ÇAM,2.DERYA,3.PAPATYA,BULUT,BİÇİMSİZ MERDİVEN,DİKYOL,FUNDA,GÜLGÜN,KADEMELİ MERDİVEN,LİMON,MASLAK YOKUŞU,NAMIK KEMAL,PARK,SAYA YOLU,İNEN sk 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299157)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2515. sk / ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ,TÜREL sk / HABİBLER mah 2691.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301083)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah LALEZAR,TAŞ,ÇELİK,ÇİM sk / HABİBLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301087)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah KUBİLAY sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298295)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1107.,15.,AHMET YESEVİ,AKYÜREK,ALTUN,AYAZ,BUCAK,CUMHURİYET,ERTEKİN,FATİH,FERMAN,GÜL,KATMER,LODOS,MALAZGİRT,ODABAŞI,ORHANGAZİ,SADABAT,SEYREK,TOSUN,YAMAN,YILDIRIM,ŞEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298419)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA,ARDIÇ,FATİH,KALENDER,SAVUR,UZUN sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300737)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ASLAN,1.BALTACI,1.SAKIZ,2.GÜVEN,2317.,DAR,DOKTOR ALİ DEMİR,PAZAR YOLU sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302151)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 2.EVREN,TEZCAN sk / TEVFİKBEY mah 1.KAYNAK,1.YOKUŞ,2.BÜLENT,DOKTOR ALİ DEMİR,ELİF,ERMAN,KUYU,TEZCAN sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302180)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN,2.KARADENİZ,2.YALÇIN,HİSAR sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302182)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ASLAN,1.BALTACI,1.SAKIZ,2.GÜVEN,2317.,DAR,DOKTOR ALİ DEMİR,PAZAR YOLU sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302153)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.MALAZGİRT,1.PEHLİVAN,1.SERÇE,19 MAYIS,MENDERES sk 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302140)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121.,DEREBOYU 1,KEMERBURGAZ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302101)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300653)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah AKMEŞE,CENDERE,GÜRGEN,İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk / HUZUR mah CENDERE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302181)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU,SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121.,DEREBOYU 1,KEMERBURGAZ,ÇAKIRLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302112)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah AKDENİZ,BELEDİYE,BURSA ÇIKMAZI,KARADENİZ,MEHMETÇİK,PEYAMİ SAFA,SAKARYA,SAMSUN,İZMİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303246)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN,KANARYA,KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN,ESENTEPE,HALİM ULUŞAHİN,KEKLİK,LEYLEK,OK,PINARBAŞI,ÜVEYİK,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303981)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201.,202.,203.,205.,206.,ÇİNÇİN DERE sk / MENDERES mah 329.,330.,331.,358.,PİRİ REİS,ÇİNÇİN DERE,İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 146.,174.,175.,176.,177.,SEYİT ONBAŞI,ÇİNÇİN DERE,İNÖNÜ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303983)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031.,1045.,1051.,1052.,1053.,1054.,1055.,1056.,1058.,1059.,1060.,AŞIK VEYSEL,ENDÜLÜS,KARATAY sk / MENDERES mah 342.,346.,348.,353.,358.,CİHANGİR,ENDÜLÜS,KARATAY sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303227)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah KÖRKADI,VENÜS,İETT BLOKLARI YOLU sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN,DOĞA,GÖZDE,HAKKI ŞEHİT HAN,METEHAN,MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY,OKUL sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN,DOĞA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301429)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah AKATLAR,ALIŞIK,BİROL,DENİZ,DERYA,FIRTINA,VAROL,ZAMBAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302013)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.GONCA,1.KAHRAMAN,1.ORKİDE,1.ZAFER,1.ÇİĞDEM,ABAY,AYÇİÇEK,GÜZİN,PEMBEGÜL,ZEYNEBİYE,ÖZGÜNDÜZ sk 11:00-11:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303979)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah GÜMÜŞ,HAKKI ŞEHİT HAN,ILGIN,MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY,NAZLI,REYHAN,SELVİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302147)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AYDOĞDU,HÜDAVERDİ,MUSTAFA KEMALPAŞA,MİSKET,REVANİ,REYHAN,SIRAEVLER ÇIKMAZI,SOKULLU,ZÜMRÜT 1 sk / SİYAVUŞPAŞA mah AKIN 1,BAŞAK,DERYA 2,EMEK,ESENLER,FİLİZ,KAVAKLI,KAVAKLIK,KESTANE,KÖPRÜBAŞI,KİRAZLI,MEŞELİ,MUSTAFA KEMALPAŞA,REYHAN,SIRAEVLER,YILDIZ,ÇİTLENBİK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304045)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AKDENİZ,CEYLAN 2,GURBET,HABİB ÖZHAN,HACIALİ,HÜLYA,KARACA,KARADENİZ 1,SERAY,SOKULLU,ÇAVUŞPAŞA,İKBAL,İMARLI,ŞENGÜL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304046)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI ,CANDAN,ESKİ EDİRNE ASFALTI,GENÇ OSMAN,GÖKÇAM,GÖRGÜLÜ,KORUK,MENDERES,PUSULA,URGAN,UZMAN,YEŞİLIRMAK,ÇAMPINAR,İNEBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR,ALAADDİN TOPUZ,DAMLALAR,ESKİ EDİRNE ASFALTI,FULYA,GÜLLER,HANIMELLER,MİNE,NERGİSLER,ORKİDELER,SAKIZ,SÖĞÜTLÜ,VEFA POYRAZ,YASEMİNLER,YILDIZLAR,YONCA,ÇINARLI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302118)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah GÜVENLİK,LANGA KARAKOLU,NATIRKIZI,İMRAHOR HAMAMI,HADIM ODALARI sk / MESİHPAŞA mah HAYRİYE TÜCCARI sk 12:00-18:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301826)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah ARAP KUYUSU,ARAP KUYUSU ÇIKMAZI,HACI HASANAĞA MEKTEBİ,HACI HÜSEYİN CAMİİ,NARLIKAPI,NARLIKAPI ÇIKMAZI sk / YEDİKULE mah KENNEDY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302148)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118.,139.,140.,142.,143.,144.,146. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301887)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 322.,326.,328.,541.,606.,612.,613.,614.,616.,617.,618.,619.,620.,621.,622.,623.,624.,625.,627.,628.,629.,630.,632.,633.,634.,635.,637.,641.,642.,644.,647.,649.,650.,651.,653.,656.,657.,658.,659.,705.,707.,AŞIK ŞENLİK,BALIK YOLU sk / YENİKENT mah 687.,710.,AŞIK ŞENLİK sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301910)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118.,139.,142.,143.,140 ,144.,146. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301895)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340.,1342.,1344.,1346.,1513.,1514.,1538.,1602.,ERZURUM KONGRE sk / ÖRNEK mah 1377.,1386.,1387.,1388.,1389.,1390.,ERZURUM KONGRE sk 03:07-04:07 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304023)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 785.,786.,787.,788.,789.,790.,791.,792.,793.,824.,DOĞAN ARASLI,ISPARTAKULE sk / BALIKYOLU mah HACI BEKTAŞ VELİ sk / SULTANİYE mah 321.,322.,324.,325.,326.,327.,328.,329.,330.,331.,332.,349.,541.,602.,606.,610.,612.,613.,614.,615.,616.,617.,618.,619.,620.,621.,622.,623.,624.,625.,627.,628.,629.,630.,632.,633.,634.,635.,637.,638.,639.,641.,642.,643.,644.,645.,646.,647.,648.,649.,650.,651.,652.,653.,654.,656.,657.,658.,659.,705.,706.,707.,AŞIK ŞENLİK,BALIK YOLU,SIDIKA CEBECİOĞLU sk / SÜLEYMANİYE mah 767.,768.,769.,770.,771.,772.,773.,776.,777.,778.,779.,781.,782.,AZİZ NESİN,HACI BEKTAŞ VELİ,ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah 604.,606.,660.,661.,662.,663.,664.,665.,666.,667.,668.,669.,670.,671.,672.,673.,674.,675.,676.,677.,678.,679.,680.,681.,682.,683.,684.,685.,686.,687.,688.,690.,699.,700.,701.,702.,703.,708.,709.,710.,711.,712.,713.,AŞIK ŞENLİK,DOĞAN ARASLI,GAZİ OSMAN PAŞA,HACI BEKTAŞ VELİ sk 03:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303247)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 785.,786.,787.,DOĞAN ARASLI,ISPARTAKULE sk / BAĞLARÇEŞME mah 1101.,1103.,1105.,1106.,1107.,1108.,1109.,1110.,1111.,1112.,1113.,1114.,1115.,1116.,1117.,1118.,1121.,1124.,1125.,1126.,1127.,1128.,1129.,1130.,1131.,1134.,1135.,1137.,1138.,1139.,1140.,1141.,1142.,1143.,1145.,1146.,1147.,1148.,1149.,1151.,1152.,1153.,1154.,1155.,1156.,1157.,1158.,1159.,1160.,1163.,1172.,1182.,1183.,1184.,1185.,1186.,1187.,1188.,1189.,1190.,1191.,1192.,1193.,1194.,1196.,1197.,1198.,1199.,1200.,1201.,1202.,1203.,1204.,1205.,1207.,1208.,1209.,1210.,1211.,1212.,1213.,1214.,AHMET ARİF,BAĞLARÇEŞME,DOĞAN ARASLI,ONDOKUZ MAYIS,YAŞAR KEMAL sk / PINAR mah 1215.,1216.,1217.,1218.,1219.,1220.,1221.,1222.,1223.,1224.,1225.,1226.,1227.,1229.,1230.,1231.,1232.,1233.,1234.,1237.,1238.,1240.,1241.,1245.,1247.,1248.,1251.,1252.,1253.,1254.,1259.,1273.,1491.,1492.,1493.,1494.,1495.,1496.,1497.,1498.,1501.,1508.,1510.,1511.,AHMET ARİF,SİVAS KONGRE,YAŞAR KEMAL sk / SÜLEYMANİYE mah 773.,774.,775.,HACI BEKTAŞ VELİ,ISPARTAKULE sk / ÇINAR mah 1396.,1397.,1398.,1399.,1400.,1401.,1402.,1406.,1407.,1408.,1409.,1410.,1411.,1413.,1414.,1416.,1434.,1436.,1437.,1438.,1439.,1441.,1442.,1443.,1444.,1445.,1446.,1447.,AHMET ARİF,SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah 1352.,1353.,1365.,1374.,1375.,AHMET ARİF sk 03:01-04:01 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303255)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk 10:00-16:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303577)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah IHLAMUR,LADİN,MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ,SAHABE,SEDİR sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303984)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah KARTOPU,NEHİR,İKİTELLİ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303450)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE,ELMAS,GÜLAY,KARACA,ÇAM,ÇAĞLAR,ÇAĞLAYAN,İKİTELLİ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303468)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.TURNA,AYDOĞDU,AŞİNA,DURAK,ELMA,YAMAN,İŞÇİ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303469)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.AYLA,HAKKIBEY,YAKUT,İBRAHİM KALFA,ŞEHİT FERİDE,ŞEHİT RECEP sk 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303477)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.AYLA,HAKKIBEY,YAKUT,İBRAHİM KALFA,ŞEHİT FERİDE,ŞEHİT RECEP sk 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303479)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 206. ÇIKMAZ,4.GELİNCİK,SÜMBÜL sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303485)
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