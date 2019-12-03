Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün (salı) uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 3 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- FATİH Mh., 287. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30731-18296)

- MİMAR SİNAN Mh., FIRIN Sk., CANSEVER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31294-25548)

- TEVFİKBEY Mh., NAZLI Sk., ORTA KENT Sk., MASLAK ÇEŞME Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31620-11478)

- TEVFİKBEY Mh., NAZLI Sk., MASLAK ÇEŞME Cd., ORTA KENT Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31621-11478)

- TEVFİKBEY Mh., NAZLI Sk., MASLAK ÇEŞME Cd., ORTA KENT Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31624-11478)

- TALATPAŞA Mh., 1006. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31715-21625 DEPAR - 1)

- 50. YIL Mh., 2004. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31686-28517)

- BEŞYOL Mh., ÇAMLIBEL Sk., CAMİ Sk., SİTELER ÇIKMAZI Sk., 1.İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31737-11544)

- BARBAROS Mh., 7/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31796-18570)

- SANAYİ Mh., YEŞİL YURT Sk., BALKAN Sk., ÇALDIRAN Sk., MALAZGİRT Cd., NECATİ Sk., SAMİ PAŞA Sk., AYDIN Cd., HANDAN Sk., YILDIRIM Sk., NAZLI Sk., SÖĞÜT Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31813-527)

- DİKİLİTAŞ Mh., TUĞRUL Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31819-3760)

- DİKİLİTAŞ Mh., BALMUMCU DERESİ Sk., BÖĞÜRTLEN Sk., ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE Sk., YENİ GELİN ZERDE Sk., YENİGELİN Sk., GAYRETTEPE Mh., BAYINDIR Sk., ÇAKIR ÇIKMAZI Sk., EMİRHAN Cd., HAMİDİYE Sk., HATTAT HALİM Sk., HOŞSOHBET Sk., NECATİ ALBURUZ Sk., PAZAR Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31822-3122)

- SİNANPAŞA Mh., ŞEHİT DURSUN BAKAN Sk., ALAYBEYİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31788-3924)

- GAYRETTEPE Mh., BARBAROS Bul., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31828-3179)

- GAYRETTEPE Mh., BARBAROS Bul., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31829-3179)

- ESENTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31848-9664 T.M.)

- KUŞTEPE Mh., TAN Sk., KISMET Sk., FİDAN Sk., KIZILCIK MAHMUT Sk., ÖZGÜR Sk., MECİDİYEKÖY Mh., LATİ LOKUM Sk., MERT Sk., EMEK 1 Sk., AHU Sk., UĞUR Sk., VİŞNE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31863-9345 T.M.)

- ALİBEYKÖY Mh., GÜZELCE Cd., NECATİBEY Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31866-28143 tm)

- MERKEZ Mh., KUMRU Sk., SERDAR Sk., BÜLBÜL Sk., ATATÜRK Cd., GEYİK Sk., GÜVERCİN Sk., EFE Sk., ÇAPRAZ Sk., ALİ RUHİ BOZKIR Sk., TAŞKENT Sk., TINAZ Sk., ŞÜKRAN Sk., SAKA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31815-151)

- DİKİLİTAŞ Mh., BALMUMCU DERESİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31827-5083)

- ÇAKIL Mh., ÇATALCA Cd., ELBASAN Cd., ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Mh., MAĞAZACI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31833-23397 23297 23355 23999 23331 23382 23089 23785 23067 23377 23323 23783 23788 23378 23139 23211 23510 23635 23495 23631 23065 23063 23064 23325 23630 23340 23166 23369 23092 23254 23253 23235 23578 23388 23544 23488 23627 23173 23069 23515 23200 23061 23333 23289 23329)

- GAYRETTEPE Mh., BARBAROS Bul., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31824-3502)

- NENEHATUN Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31835-28629)

- NENEHATUN Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31836-29092-28629-29350-29999-29349-28327-)

- GAYRETTEPE Mh., YENER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31830-3863)

- GAYRETTEPE Mh., YENER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31831-3956)

- MERKEZ Mh., ÇİĞDEM Cd., ALTINOĞLU Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31869-21548TM 2.DP )

- YENİDOĞAN Mh., ATİLAY Sk., İLK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında SARIGÖL Mh., ÖZMEN Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında TOPÇULAR Mh., CENGAVER Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31871-8694)

- YEŞİLOVA Mh., 4.SELVİ Sk., KAHRAMANLAR Cd., REYHAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31880-11060)

- YEŞİLOVA Mh., 2.AŞIK VEYSEL Cd., 3.GAZİ Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., DUMLUPINAR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31882-11047)

- YENİ MAHALLE Mh., 1.ER Sk., ARA-2 Sk., KÜME Sk., İNÖNÜ Cd., CUMHURİYET Mh., AKKAVAK Sk., BÜYÜK KARTOPU Sk., HANIMELİ Sk., YASEMİN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31885-11655-11624)

- ÖRENCİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31899-23095 23408 23414 23562 23286 23748)

- ORUÇREİS Mh., KIŞLA Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31916-18343)

- OSMANİYE Mh., FİLDAMI ARALIĞI Sk., FİLDAMI ÇIKMAZI Sk., KARAKOL ARALIĞI Sk., OSMANİYE MEKTEBİ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31934-1179)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31928-4185)

- YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31929-4403-4032)

- YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31930-4039)

- YENİKÖY Mh., ALTINORDU Cd., MADEN Mh., NALBANT ÇEŞME Sk., NALBANT ÇEŞME Cd... Cd., SELVİ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31931-)

- GÖKEVLER Mh., 546. Sk., 545. Sk., 548. Sk., 544. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31959-21082)

- GÖKEVLER Mh., 2330. Sk., 2331. Sk., 2333. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31962-22876)

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2302. Sk., 2303. Sk., 2299. Sk., ADNAN KAHVECİ Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31965-22718)

- GÖKEVLER Mh., 539. Sk., 585. Sk., 538. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31958-20245)

- GÖKEVLER Mh., 564. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31964-22742)

- HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., KAFKAS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31968-9079 T.M.)

- HAMİDİYE Mh., GÜL Sk., ANADOLU Cd., KAFKAS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31977-9171 T.M.)

- MERKEZ Mh., EYÜP SULTAN Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31978-9289 T.M.)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31984-28346 tm)

- NURTEPE Mh., ÇEŞME Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31983-9095 T.M.)

- CUMHURİYET Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31985-28636 TM)

- SİLAHTARAĞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31986-28756 TM)

- NURTEPE Mh., KARASU Sk., ÇEŞME Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31994-9467)

- MERKEZ Mh., HASBAHÇE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32008-9526 T.M. TR-1 İLGİLİ DEPAR)

- FATİH Mh., DİLBER Sk., AYCAN Sk., FAZIL Sk., DENGE Sk., BOĞAZİÇİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32011-22087)

- DELİKLİKAYA Mh., FASIL Sk., KAYABAŞI Cd., SABIR Sk., SAMANYOLU Sk., DİLEKTAŞI Sk., AKKAYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32012-27251)

- FATİH Mh., FETTAH Sk., KEMERDERE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32013-22093)

- FATİH Mh., KEMERDERE Cd., BİLGE Sk., FELAK Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32015-22094)

- BEŞTELSİZ Mh., 101 Sk., 101/1 Sk., 102 Sk., 104 Sk., 107/1 Sk., 108 Sk., 108/1 Sk., 108/2 Sk., 108/3 Sk., 109 Sk., 110 Sk., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR Sk., DR. SADIK AHMET Sk., 75/2 Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32058-1581)

- BEŞTELSİZ Mh., BELEDİYE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32059-1582)

- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., ADALET ÇIKMAZI Sk., AKAY ÇIKMAZI Sk., KORAY Sk., KÜLTÜR Sk., İSMAİL TAN Sk., AKIN Sk., GÜN Sk., ÜMRAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32068-25268-25741-25267)

- ZEYTİNLİK Mh., YAKUT Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32074-1547)

- BAĞLAR Mh., ÇEŞME Sk., PINAR Sk., KOÇMAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32046-31042)

- EVREN Mh., BAHAR Cd., GÜLTEPE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32047-31867)

- YENİMAHALLE Mh., ÇİFTLİK Sk., YENİCE Sk., CİHAN Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32049-31868)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:20-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32078-28555)

- DEMİRKAPI Mh., BAĞCILAR ASFALTI Cd., EGELİ Sk., KARADENİZ Sk., SETBAŞI Sk., YENİMAHALLE Mh., MURAT PAŞA Sk., MAYIS Sk., ÇİMEN Sk., ÖZAY Sk., MURAT Sk., ŞAHİNLER Sk., YENİCE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32056-31598,31528,31868)

- NURTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32057-9289,9095,9467 T.M.)