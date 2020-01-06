Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 6 Ocak 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 447.,448.,449.,450.,451.,452.,453.,454.,455.,456.,457.,458.,459.,460.,473.,481.,482.,483.,484.,485.,ADEM YAVUZ,ANADOLU,CENGİZ TOPEL,PARK sk 09:00-16:00 saatleri arasında scada calışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251587)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk / MENDERES mah ATIŞALANI sk 09:00-17:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257022)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003.,1022.,1026. sk / ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257191)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI,ILICA ÇIKMAZI,IRMAK,KESTANELİK sk / İZZETTİN mah ERCAN KÖYÜ,MESLEK ÇIKMAZI,MUNTAZAM,İZZETBABA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268142)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah AKSU,CEMALPAŞA,DİCLE,YAKUP CEMİL,ZEHRA YILDIZ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2267937)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1273.,1491.,1492.,1497.,1498.,1501.,1508.,1510.,1511. sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2267945)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268858)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah RAHMİ APAK,RAHMİ PAŞA,SIĞIRTMAÇ,İSMAİL EREZ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk . 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265979)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah AMBARLAR,DEMİRCİLER SİTESİ 1.,DEMİRCİLER SİTESİ 2.,G/4.,G/5.,G/6.,G/7.,ŞEHİT ER RAMAZAN KİRMAN,ŞEHİT ERKAN ALYANAK,ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / ÇIRPICI mah SEYİTNİZAM,YULAF TARLASI (G/2) sk. 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268857)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118.,139.,142.,143.,144.,146. sk 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269038)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2515. sk / ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ,TÜREL sk / HABİBLER mah 2691.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268079)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah LALEZAR,TAŞ,ÇELİK,ÇİM sk / HABİBLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268098)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI,FİLYOS sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI ,CANDAN,ESKİ EDİRNE ASFALTI,GENÇ OSMAN,GÖKÇAM,GÖRGÜLÜ,KORUK,MENDERES,PUSULA,URGAN,UZMAN,YEŞİLIRMAK,ÇAMPINAR,İNEBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR,ALAADDİN TOPUZ,DAMLALAR,ESKİ EDİRNE ASFALTI,FULYA,GÜLLER,HANIMELLER,MİNE,NERGİSLER,ORKİDELER,SÖĞÜTLÜ,VEFA POYRAZ,YASEMİNLER,YILDIZLAR,ÇINARLI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268036)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah HİLAL,SARIOBA sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2267013)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2126.,2138.,2141.,MATBAACILAR 5. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 602. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268161)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KALENDER sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268840)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 652.,653. sk / YILDIZTEPE mah 463.,465.,BAĞCILAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268864)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 606.,617.,618.,619.,620.,621.,622.,623.,624.,625.,630.,632.,633.,634.,647.,653.,656.,657.,705.,707.,AŞIK ŞENLİK,BALIK YOLU sk, 643 Sokak 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269020)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah AKDENİZ,BELEDİYE,BURSA ÇIKMAZI,KARADENİZ,MEHMETÇİK,PEYAMİ SAFA,SAKARYA,SAMSUN,İZMİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269066)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2070.,MEHMET AKİF ERSOY sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269126)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜRBÜZ,GÜVENÇ,KALE,ÖZNUR,ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268358)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT,AYDEDE,LAMARTİN,TARLABAŞI,TOPÇU,ŞEHİT MUHTAR BEY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268389)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL,ALÇAKDAM YOKUŞU,BAŞKURT,KAZANCI YOKUŞU,MEBUSAN YOKUŞU,PÜRTELAŞ,SAĞIROĞLU,SOMUNCU sk / GÜMÜŞSUYU mah AĞA ÇIRAĞI,BOL AHENK,HARİCİYE KONAĞI,KAZANCI YOKUŞU,KUTLU,MEBUSAN YOKUŞU,MERDİVEN ÇIKMAZI,SAĞIROĞLU,SELİME HATUN CAMİİ,TİMSAH,UFAK,ÜLKER sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ALÇAKDAM YOKUŞU,HARDAL,MEBUSAN YOKUŞU,TAŞ MERDİVEN,TAŞ MERDİVEN ARALIĞI sk / ÖMER AVNİ mah FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI,MECLİS-İ MEBUSAN,SELİME HATUN CAMİİ sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268393)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah ATIF YILMAZ,HALAS,İSTİKLAL sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM,BÜYÜK PARMAKKAPI,SADRİ ALIŞIK,İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah FUAT UZKINAY,SADRİ ALIŞIK,İSTİKLAL sk / ÖMER AVNİ mah YARASA sk / ŞEHİT MUHTAR mah ATIF YILMAZ,MAHYACI,SÜSLÜ SAKSI,ÖĞÜT,İMAM ADNAN sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268396)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah OMUZDAŞ sk / KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ,FLORYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU,DÜZOĞLU,KAZIM ORBAY,SADIK ŞENDİL,SİLAHŞÖR,İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah BARUTHANE,KUYULUBAĞ,LALA ŞAHİN,SAVAŞ,ÇOBANOĞLU,ŞAHAP sk / ESKİŞEHİR mah KASAP HURŞİT,KINALI KEKLİK,KURTULUŞ,LALEZAR sk / FERİKÖY mah AZAK,AÇIKYOL,BARUTHANE,BAYIR,BEYZADE,BOZKURT,CİVAN,DUYGU ÇIKMAZI,ERMEYDANI,EVRENOSZADE,GEDİZ,HİLAL,KOCABAŞ,KURTULUŞ,KUYULARBAŞI,KUYULUBAĞ,LALA ŞAHİN,OKÇULAR,OZAN,SAVAŞ,SEYMEN,YENİ ALEM,ZARAFET,ÇOBANOĞLU,ŞAHİN,ŞEHİT ERDEM CANBAŞ,ŞEREF MERİÇ sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR,ALAATTİN ELMAS,BABAYİĞİT,BAHÇECİK 1,BALCI,BORU ÇİÇEĞİ,DARÜLACEZE,DEDEOĞLU,HALİDE EDİP ADIVAR,KARAYİĞİT,KESTANELİK,KIZILCIK,KUTLUBEY,KİRAZ 1,MELİKŞAH,SARI ÇİÇEK,SEKİBAĞ,SULTAN,TANYOLU,ÇEVRE PAZARI,ÇİFTE CEVİZLER sk / MERKEZ mah AHENK,AKAR,BİRAHANE,FERİKÖY FIRIN,GÜVENÇ,HANIMEFENDİ,HARZEMŞAH,HUZUR,KAZIM ORBAY,KOCAMANSUR,LAVANTA,PERİHAN,SAĞDIÇ,SIRA CEVİZLER,ÇİFTE CEVİZLER,İYİNİYET sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ,BAYIR,CANAN,CEVİZ,CİN DERESİ,ERDEM,KAYISI,KOCABAŞ,LALA ŞAHİN,OKÇULAR,SEFA,TARCAN,ÖZDEN,İKİNCİ YOL sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268017)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah FULYA BAYIRI sk / TEŞVİKİYE mah ÇAĞDAŞ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268327)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah GÜNAYDIN YOLU,SERAMİK,YENİYOL ÇIKMAZI,ÇATALHÖYÜK sk / ETİLER mah CENGİZ TOPEL,ERGİN,FÜZECİLER,KOÇYİĞİTLER,MUHARİPLER,TUĞCULAR,ÖZDEŞ sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU,FERŞAT,HİSARÜSTÜ NİSPETİYE,SAYGILI,ÖZDEN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2266973)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA,ÇELİKTÜRK,ÇETİNTÜRK,ÇİZMECİ,ÖĞRETİCİ,İNÖNÜ sk / GÜVEN mah CAMİ,MENDERES,OKUL,ÇALIŞLAR,İLKYUVA,İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah CAMİ,MENDERES,TEVFİK FİKRET,İLKYUVA,ŞEVKETDAĞ sk 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268976)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE,KALE sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269124)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖMER AVNİ mah İNEBOLU sk 10:01-18:01 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268937)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI,GÜRBÜZ,GÜVENÇ,OZAN,ÖZBORAN,ÖZNUR sk 16:00-18:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269128)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah TONGUÇ BABA sk / ZAFER mah 123.,124.,125.,126.,127.,128.,129.,130.,131.,ADİLE NAŞİT,DENİZ GEZMİŞ,DOĞAN ARASLI,RIFAT ILGAZ sk 12:00-20:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269034)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779.,1785.,1786.,1787.,1791.,1807.,1808.,1809.,1810.,1811.,1812.,1813.,1814.,1815.,1816.,1818.,1820.,1821.,1822.,1823.,1832.,1834.,1835.,PAZAR sk / 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265011)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FİDAN,MERİÇ 1,ORMAN,TUNA 1,ÇORUH sk 09:00-10:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269006)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1961. sk 09:00-11:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271183)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1948.,1949.,1950.,1951.,1953.,1954.,1955.,1956.,1958.,1959.,1960.,HACI BEKTAŞİ VELİ sk 11:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271703)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1772.,1773.,1774.,1775.,1779.,1780.,1781.,1782.,1783.,1784.,1785.,1786.,1787.,1788.,1789.,1790.,MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1889.,1890.,1891.,1892.,1893.,1894.,1917.,1918.,1920.,1921.,1968.,NAMIK KEMAL sk 13:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271705)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY,NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 105.,81.,86.,87.,88.,89.,91.,92.,95.,96.,97.,98.,MAHMUTBEY sk 12:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271163)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYGÜN,BAŞAR,CENGİZ TOPEL,DEFNE,ELA,ELİBOL,ETİBANK,FETİH,GÖMEÇ,GÖÇEN,GÜLAÇAN,GÜLİBRİŞİM,GÜNEŞ,HELAL,HOŞSOHBET,KARAÇAM,MİNE,NEZİH,OKUL ARKASI,SABIR,SİLAHTAR,YURDANUR,ÖZGE,ÖZLER,İSTİKLAL,ŞEFKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270568)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.DOĞA,2.ÇAYIR,ARDINÇ,GÖKTÜRK,SOYDAN,ÇEŞMEBAŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270545)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BEGONYA,1.FESLEĞEN,1.KAHRAMAN,1.KAYAK,1.SANCAK,1.ŞELALE,10.GÜL,3.ZAMBAK,CEBECİ,CUMHURİYET,DİLA,GÖKTÜRK,KARLI,KROS YOLU,KUMLUGEÇİT,KUTLUCA,MERMER ÇEŞME YOLU,PALMİYE,PANAYIR ÇAYIRI,SIRÇA,TAN,TELEKOM,YÜCEL,ZAKKUM,ÜSTKÜME,İSTANBUL sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271157)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTINDAĞ,BİRBEN,KÜTÜPHANE ÇIKMAZI,MAYIS ÇIKMAZI,MESKEN ÇIKMAZI,MUHACİR,YEMİN,YURT ÇIKMAZI,ZAMAN ÇIKMAZI,ZİGANA,İKİZDERE ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270028)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI,CEM,KİREÇBURNU CAMİ,KİREÇBURNU ÇİÇEK,PROF. DR. AYKUT BARKA,SEDEF ADASI,YENİBAHAR,İSHAK sk / TARABYA mah ARABAYOLU,POLAT sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270031)
- // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4.,G/5.,G/6.,G/7.,G/8.,MEVLANA,ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk 10:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277339)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS sk 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277289)
- YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI,ALİŞAN YEDİBAŞLAR,BADEMLİ,BAHARİSTAN,BOSTAN,GEÇİCİ LALE,MURAT CANKAT,MÜRVETLİ,NURTOPU,OSMAN GÜRER,SAİT KESLER,SEYİT ALİ,Y. RIHTIM,YEŞİLBAHÇE,YEŞİLKÖY İSKELE,ÇEKMECE,İNCİ ÇİÇEĞİ,İSTASYON sk // 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2281699)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS,DUMLUPINAR,MUTLU sk 14:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282782)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM,BARBAROS,HÜRRİYET,KUTLU,MUTLU,YAHYA KEMAL BEYATLI,ZAFER,ÖZEN sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277693)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BARBAROS,MEVLANA,YEŞİLOVA YAN YOLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277657)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN,AYDIN,GÜR,MEVLANA,TUNÇ,YEŞİL YUVA,YEŞİLOVA YAN YOLU,ZİYA GÖKALP sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277673)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 613.,AYDIN,HÜRRİYET,MEVLANA,TUNÇ,YEŞİL YUVA,YEŞİLOVA YAN YOLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277690)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM,2.YAVUZ SELİM,ALPARSLAN,HÜRRİYET,MUTLU,YAHYA KEMAL BEYATLI,ZAFER,ZİYA GÖKALP sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283023)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN,DENİZ,MEVLANA,ZAFER sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283025)
- ZEYTİNLİK FAHRİ KORUTÜRK CADDESİ ZEYTİNLİK HALKÇI SOKAGI ZEYTİNLİK İSTASYON CADDESİ ZEYTİNLİK RAY SOKAGI ZEYTİNLİK T.C.D.D. ZEYTİNLİK TÜRKÇÜ SOKAGI ZEYTİNLİK YAKUT SOKAGI 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277341)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1961. sk 09:00-11:00 saatleri arasında bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271783)
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