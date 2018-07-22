Bedelli askerlik düzenlemesi önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelecek. AK Parti tarafından hazırlanan düzenlemey göre bedelli askerlik yaşı 25 bedeli ise 15 bin TL olrak belirlendi. 31 Aralık 2018 tarihi ile 25 yaşını dolduranlar bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacak. Bedelli askerlik düzenlemesine göre 15 bin lira bedel ödeyenler 28 gün zorunlu askeri eğitim şartı ile bedelli askerlikten yararlanıp askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaklar.

Bedelin 15 TL olarak belirlenmesinin ardından bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananmak isteyenler 15 bin TL için bedelli askerlik kredisinin detaylarını araştırıyor. Bedelli askerlik kredisi ve bedelli askerlik kredi faizi ne kadar? Bedelli askerlik kredi taksitleri ne kadar? İşte cevabı...

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

12 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

Toplam: 17 bin 16 lira

24 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

Toplam: 19 Bin TL

36 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

Toplam: 21 bin 204

48 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 489

Toplam: 23 bin 472 lira

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