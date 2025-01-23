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        Haberler Bilgi Yaşam BEDELLİ ASKERLİK YERİ 2025 SORGULAMA E-DEVLET | MSB son dakika açıkladı! Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir? İşte celp ve sevk tarihleri

        Bedelli askerlik yerleri 2025 açıklandı! Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

        Bedelli askerlik yerleri için beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyurusu ile bedelli askerlik yerleri açıklandı. Sınıflandırma sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı nerede askerlik yapacağını öğrenmek isteyen yükümlüler tarafından yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Binlerce asker adayının merakla beklediği celp ve sevk tarihleri de geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 08:34 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:47
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        Son dakika bedelli askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda, bedelli askerlik yerleri 23 Ocak Perşembe bugün erişime açıldı. MSB son dakika duyurusunun ardından bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan yükümlüler celp ve sevk tarihlerine odaklandı. Peki, 2025 Bedelli askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı…

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        2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurusu ile 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı.

        MSB tarafından yapılan açıklamada ''Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlendi.

        Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecek.'' denildi.

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        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

        Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

        Sonuç ekranında adayların teslim olacakları birlikler, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgiler yer alacak.

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025

        2024 yılında bedelli askerlik için başvurularını gerçekleştiren adaylar, 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

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        Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:

        Sevk Tarihleri

        02 Şubat 2025

        01 Mart 2025

        03 Nisan 2025

        08 Mayıs 2025

        12 Haziran 2025

        10 Temmuz 2025

        07 Ağustos 2025

        04 Eylül 2025

        07 Ekim 2025

        06 Kasım 2025

        04 Aralık 2025

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        2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

        Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.

        2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.

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        2025 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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