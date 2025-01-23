BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025

2024 yılında bedelli askerlik için başvurularını gerçekleştiren adaylar, 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.