Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yerleri 23 Ocak Perşembe bugün duyurulacak. Bu kapsamda bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan yükümlüler MSB son dakika duyurularını yakın takibe almış durumda. Öte yandan celp ve sevk tarihleri de netleşti. Peki, 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı…