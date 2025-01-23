Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2025 SORGULAMA E-DEVLET | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte celp ve sevk tarihleri

        Bedelli askerlik yerleri 2025 açıklanıyor! Bedelli askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Bedelli askerlik yerleri için beklenen gün gelip çattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak askerlik yerleri ile birlikte yükümlüler nerede askerlik yapacağını öğrenecek. Sınıflandırma sonuçları için e-Devlet sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Binlerce asker adayının merakla beklediği celp ve sevk tarihleri de geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 08:34 Güncelleme: 23.01.2025 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yerleri 23 Ocak Perşembe bugün duyurulacak. Bu kapsamda bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan yükümlüler MSB son dakika duyurularını yakın takibe almış durumda. Öte yandan celp ve sevk tarihleri de netleşti. Peki, 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet sorgulama ekranı…

        2

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

        23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

        3

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.

        Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZhttps://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim

        4

        BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025

        2024 yılında bedelli askerlik için başvurularını gerçekleştiren adaylar, 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

        5

        Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:

        Sevk Tarihleri

        02 Şubat 2025

        01 Mart 2025

        03 Nisan 2025

        08 Mayıs 2025

        12 Haziran 2025

        10 Temmuz 2025

        07 Ağustos 2025

        04 Eylül 2025

        07 Ekim 2025

        06 Kasım 2025

        04 Aralık 2025

        6

        2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

        Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.

        2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.

        7

        2025 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları