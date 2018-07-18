Bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik'te yaş, ücret ve zorunlu eğitim gibi ayrıntıları içeren teklifin torba yasaya ekleneceğini açıkladı. Turan, "25 yaş ve 15 bin lira öngörüsüyle hazırlandı" dedi. Bedelli askerlikten yararlananlara 25 veya 28 günlük temel askeri eğitim şartı da getirilecek. Peki bedelli askerlikten hangi ünlüler yararlanabilecek? İşte o liste...