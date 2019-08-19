Bedia Özgökçe Ertan kimdir? HDP Van Büyükşehir Belediye başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alınarak yerine kayyum atandı. Vatandaşlar Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındığını merak ediyorlar. İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN KİMDİR?

1975 doğumlu Bedia Özgökçe Ertan Van'da doğmuştur.

Bedia Özgökçe Ertan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve avukat oldu.

İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kurucularından olup yönetim kademelerinde görev aldı. Son 3 yıldır da İHD MYK Üyeliği yaptı. Van Bölge Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezinin kurucularından oldu. Baroda, ayrımcılıkla mücadele, mülteci hukuku ve işkencenin önlenmesi alanlarında çalıştı. Ayrımcılıkla mücadele ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitimde yer aldı. İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2004 Yerel Seçimlerinde Demokratik Halk Partisi listesinden seçilerek Van?ın ilk kadın il genel meclisi üyesi oldu.

26. Dönemde Van Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.

Yasama Faaliyetleri

İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri (Mülga)

İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Soruşturma Önergeleri

İmzası Bulunan Meclis Soruşturma Önergeleri

İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

İlk İmza Sahibi Olduğu Gensoru Önergeleri (Mülga)

İmzası Bulunan Gensoru Önergeleri (Mülga)

Genel Kurul Konuşmaları

Komisyon Konuşmaları

SOYLU "GEREĞİ YAPILACAK" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinden önce haklarında terör suçlamalarıyla soruşturma yürütülen belediye başkan adaylarına ilişkin soru üzerine şu yanıtı vermişti:

"Görevden alma bir tedbirdir. Eğer siz iş işten geçmeden, müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir. Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır.