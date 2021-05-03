"EVLİLİK ÖYLE DEĞİL"

Çiğdem Uygur ile 34 senedir birlikte olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda 'evlilik' ile ilgili şu nasihatlerde bulunmuştu:

Gerçekten seveceksiniz. Şimdilerde moda, 'Rüya gibi bir evlilik' diye çıkılan hayat, kabus gibi bir sonla bitiyor. Ben şuna da inanmıyorum; her dakika 'Canım', 'Ciğerim' ve kol kola böyle bir hayat yok. Hani sosyal medyadaki gibi insanlar en güzel taraflarını koyuyorlar ya, evlilik öyle değil. Kavga da edersiniz, gürültü de olur... Bir şey bitmeden devam ediyorsa sevgiden, işin sırrı odur diye düşünüyorum.