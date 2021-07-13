Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçi alımı var mı? Bekçilik başvurularıyla ilgili son dakika haberler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yılda bekçilik alımlarının yapılacağını duyurmuştu.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYACAK?

2021 Bekçi alımlarıyla ilgili henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde de yer alacaktır.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) 31 yaşından gün almamış olmak

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Şartların tamamı için pa.edu’da yer alan ilanlardaki detayları inceleyebilirsiniz.