Bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarları yayınlandı! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman, nereden açıklanac

2020/1.Dönem çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı na katılan adaylar bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle ertelenen bekçilik sınavı 20 Ocak 2021 tarihinde, saat 14.00'te gerçekleşti. 2021 bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bekçilik sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu. Peki, Bekçilik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

2020/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI A KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ