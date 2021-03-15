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"Oğluma tavla öğretiyorum" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Bekir Aksoy, önceki gün eşi Nazife Oğlakçıoğlu ve oğlu Asil ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Tavla oynayan esnaf arkadaşlarıyla hasret gideren Aksoy, Asil'i güneşli havada dışarıya çıkardığını söyledi.

"İZLERKEN UYUMUŞ"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bekir Aksoy, "Oğluma tavla öğretiyorum ama izlerken uyumuş. Büyüyünce ben de oğlumla oynarım" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, bu sırada peşinden gelip, kendisine sarılan eşi ve oğlu ile objektiflere mutluluk pozu verdi.

"BENİ MAZUR GÖRÜN"

Aksoy, rol aldığı diziyle yollarının ayrılması ile ilgili sorulara, "Şimdi tavla maçını seyrediyoruz. Başka bir gün nedenini size açıklarım arkadaşlar. Bugün beni mazur görün" açıklamasında bulundu.