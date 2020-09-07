Belarus: Ülkede kalan son muhalif liderlerden Kolesnikova, 'maskeli kişiler tarafından kaçırıldı'

Belarus'ta muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova'nın başkent Minsk'te maskeli kişilerce kaçırıldığı ileri sürüldü.

Yerel medya, olay yerindeki tanıklara dayandırdığı haberinde, Kolesnikova'nın bir minibüse bindirilerek götürüldüğünü bildirdi.

Kolesnikova, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı 9 Ağustos'taki başkanlık seçimlerinde güçlerini birleştiren kadın muhalif liderler arasındaydı.

9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini, 1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak kazandığı açıklanmıştı. Muhalefet sonucu kabul etmeyerek protesto çağrısı yaptı. Lukaşenko ise seçimde usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddediyor ve görevi bırakmayacağını söylüyor.

Kolesnikova'ya ne oldu?

Görgü tanıklarının ifadelerini aktaran Belaruslu medya kuruluşu Tut.by, kimliği belirsiz maskeli kişilerin Kolesnikova'yı zor kullanarak bir minibüse yerleştirdiğini bildirdi.

Minsk polisi, söz konusu haberlere ilişkin henüz bir yorum yapmadı.

Kolesnikova, muhalefetin seçimlerdeki adayı Svetlana Tikhanovskaya'ya destek veren kadın siyasetçiler arasındaydı ve iktidarın muhalefete devredilmesi amacıyla kurulan Koordinasyon Konseyi üyesiydi.

Hükümet yetkilileri, Koordinasyon Konseyi faaliyetleri nedeniyle muhalefet liderlerine, "devlet iktidarını ele geçirme ve ulusal güvenliğe zarar verme" hedefi güttükleri gerekçesiyle dava açmıştı.

Kolesnikova, Lukaşenko karşısında güçlerini birleştiren üç kadın siyasetçi arasında Belarus topraklarında kalan son kişiydi. Veronika Çepkalo ve başkanlık seçimlerinde yarışan Svetlana Tikhanovskaya, seçimlerin ardından ülkeden ayrılmıştı.

Belarus'ta muhalefetin başkan adayı Svetlana Tikhanovskaya ve Maria Kolesnikova.

Bir diğer kadın aktivist Olga Kovalkova, hapse atılma tehditleri nedeniyle Cumartesi günü Polonya'ya gittiğini duyurdu.

Geçen hafta Kolesnikova, "Birlikte" ismini verdiği yeni bir siyasi parti kurmakta olduğunu açıklamıştı.

Gerilimli hafta sonu

9 Ağustos'taki seçimlerin ardından Belarus protesto dalgasıyla sarsılmıştı. Protestolar dördüncü haftasında devam ediyor.

Hafta sonları özellikle Başkent Minsk'te seçim sonuçlarını tanımayan çok sayıda kişi Lukaşenko'yu protesto etmek için bir araya geliyor.

İçişleri Bakanlığı, Pazar günü gerçekleşen eylemlerde 633 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yuri Karayev, güvenlik güçlerinin müdahalesini savunarak, "Belarus polisinin şiddetinden bahsediyorlar. Ben ise şunu söylemek istiyorum: Artık dünyanın hiçbir yerinde insancıl, ölçülü ve soğukkanlı polis yok" dedi.

Son günlerde üniversitelerin yeniden açılmasıyla güvenlik güçleri muhalif üniversite öğrencilerinin eylemlerini hedef alıyor.