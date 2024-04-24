Trabzonspor: 3 - Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Trabzonspor'da goller 15. dakika Visca, 41. dakikada Denswil ve 49. dakikada Fountas'tan gelirken Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 22. dakikada Mendes ve 80. dakikada Paoletti kaydetti.

Ayrıca Trabzonspor forması giyen Enis Destan 45. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

MEHMET ALİ YILMAZ İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için saygı duruşunda bulunuldu.

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Her iki takım futbolcuları da siyah bant takarken skorbordda da Mehmet Ali Yılmaz’ın Trabzonspor başkanlığı dönemindeki görsellerine yer verildi. Mehmet Ali Yılmaz için pankart asan taraftarlar, “Efsane başkan” ve “Büyük başkan” tezahüratlarında bulundu.

TRABZONSPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Bordo-mavililer, bu sezon kupaya 4. turdan başladı. Bu turda Çorum FK'yı 3-1'le geçen Trabzonspor, 5. turda ise Manisa FK'yı yine aynı skorla eledi. Son 16 turunda ise Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finalde de evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finalde Fatih Karagümrük ile rakip oldu.