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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rafineri mi petro-kimya mı? - İş-Yaşam Haberleri

        Rafineri mi petro-kimya mı?

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oldu. Türkiye ekonomisi ve borsanın dev şirketlerinin bilanço ve temel analizlerinin yapıldığı programda Kaylı, demir-çelik, havacılık ve petrokimya devlerini anlattı. Kaylı, Çin'in demir-çelikte üretim ve azalan tüketimi ile ihracat gazına basmasının Erdemir ve Kardemir'in ürün marjları ve karlılığı üzerindeki etkilerini ele alırken havacılıkta petrol fiyatlarındaki artışın maliyetlere nasıl yansıyacağını sorguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 19:01 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:13
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        Türkiye'nin devleri ne durumda?
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oldu. Türkiye ekonomisi ve borsanın dev şirketlerinin bilanço ve temel analizlerinin yapıldığı programda Kaylı, demir-çelik, havacılık ve petrokimya devlerini anlattı. Kaylı, Çin'in demir-çelikte üretim ve azalan tüketimi ile ihracat gazına basmasının Erdemir ve Kardemir'in ürün marjları ve karlılığı üzerindeki etkilerini ele alırken havacılıkta petrol fiyatlarındaki artışın maliyetlere nasıl yansıyacağını sorguladı.

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        THY VE TAV'DA KARLILIK NASIL GELİŞECEK?

        Türk Hava Yolları'nın pandeminin ardından artan karlılığı ve ardından bölgesel ve global şirket olma yolundaki adımlarının ne durumda olduğunu dile getiren Kaylı, TAV Havalimanları'nda özellikle Kazakistan, Antalya ve Ankara havalimanları yatırımlarının ardından şirketin karlılığının nasıl gelişeceğini anlattı. Bu şirketlerin piyasa değerlerinin de ele alındığı programda Kaylı her iki şirketin neden TEB Yatırım model portföyünde olduğunu açıkladı.

        GERGİNLİĞİN RAFİNERİ VE PETRO-KİMYAYA ETKİSİ

        Kaylı, İsrail İran arasındaki gerginlik ve ticaret yollarındaki sorunların petrol ve türevlerinin fiyatlarına yansımasını değerlendirdiği programda bu durumun hem rafineri hem petro-kimya marjlarına etkilerini yorumladı. Kaylı etilen/nafta makasındaki gelişmeye rağmen Petkim'in karındaki gelişimin neden daha olumlu olduğunu da dile getirdi.

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        #Borsa İstanbul
        #tüpraş
        #petkim
        #ERDEMİR
        #KARDEMİR
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