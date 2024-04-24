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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi

        İsviçreli çikolata şirketi Patiswiss AG, 'küflü çikolata' tartışmaları ve Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun açıklamaları sonrası Türkiye'de gündem olan Patiswiss markasına yönelik açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:09
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        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
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        Linkedin'de bir kullanıcının süpermarketten aldığı Patiswiss marka çikolataların küflü olduğunu gösteren fotoğrafları paylaşması ve tedarik zinciri sürecinde sorun olduğuna değinmesi geçtiğimiz haftalarda büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

        Linkedin'deki kullanıcının paylaşımına yanıt veren Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun alaycı ve sert yanıtı sonrası olay kısa sürede sosyal medyaya yayılmış ve Tunaoğlu'na sert tepkiler gelmişti.

        Migros ve Carrefour gibi büyük marketler ise gelişmelerin ardından ürünleri çekme kararı almıştı.

        Tunaoğlu ise olayın ardından kurucusu olduğu şirketteki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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        "HERHANGİ BİR İLGİMİZ YOK, DAHA ÖNCE BİRÇOK DEFA DAVA AÇTIK"

        Tüm bu gelişmeler sonrası bir açıklama da İsviçreli çikolata firması Patiswiss'ten geldi.

        İsviçreli çikolata firması Patiswiss AG, CEO'nun imzasının yer aldığı duyuruyu Linkedin üzerinden paylaşarak, Türkiye’de aynı isimle faaliyet gösteren marka ile herhangi bir ilgileri olmadığını açıkladı.

        Açıklamada "Merkezi İsviçre'nin Gunzgen şehrinde bulunan Patiswiss AG'nin Ankara, Türkiye merkezli Patiswiss Çikolata ile herhangi bir iş ilişkisi yoktur. Benzer ürün gruplarına ilişkin herhangi bir iş ilişkisi bulunmanakla beraber Patiswiss AG, herhangi bir bilgisi olmadığı için iddia edilen olayla ilgili herhangi bir açıklama yapamamaktadır" ifadelerine yer verdi.

        Açıklamada isim hakkı konusunda Türkiye'deki firmaya dava açtığını belirten Patiswiss AG ayrıca "Patiswiss AG İsviçre'nin ticari markası birçok ülkede tescil edildiğinden, geçmişte de birkaç kez Patiswiss Çikolata'ya karşı ticari marka kanunu kapsamında marka ihlalinden yasal işlem başlatılmıştır. Tek üretim tesisimiz İsviçre'nin Gunzgen şehrinde bulunmaktadır. Şirket ayrıca yenilenmeyi, güvenliği ve hoşgörüyü temsil ediyor" dedi.

        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
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