Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi

Linkedin'de bir kullanıcının süpermarketten aldığı Patiswiss marka çikolataların küflü olduğunu gösteren fotoğrafları paylaşması ve tedarik zinciri sürecinde sorun olduğuna değinmesi geçtiğimiz haftalarda büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Linkedin'deki kullanıcının paylaşımına yanıt veren Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun alaycı ve sert yanıtı sonrası olay kısa sürede sosyal medyaya yayılmış ve Tunaoğlu'na sert tepkiler gelmişti.

Migros ve Carrefour gibi büyük marketler ise gelişmelerin ardından ürünleri çekme kararı almıştı.

Tunaoğlu ise olayın ardından kurucusu olduğu şirketteki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. REKLAM "HERHANGİ BİR İLGİMİZ YOK, DAHA ÖNCE BİRÇOK DEFA DAVA AÇTIK" Tüm bu gelişmeler sonrası bir açıklama da İsviçreli çikolata firması Patiswiss'ten geldi. İsviçreli çikolata firması Patiswiss AG, CEO'nun imzasının yer aldığı duyuruyu Linkedin üzerinden paylaşarak, Türkiye’de aynı isimle faaliyet gösteren marka ile herhangi bir ilgileri olmadığını açıkladı. Açıklamada "Merkezi İsviçre'nin Gunzgen şehrinde bulunan Patiswiss AG'nin Ankara, Türkiye merkezli Patiswiss Çikolata ile herhangi bir iş ilişkisi yoktur. Benzer ürün gruplarına ilişkin herhangi bir iş ilişkisi bulunmanakla beraber Patiswiss AG, herhangi bir bilgisi olmadığı için iddia edilen olayla ilgili herhangi bir açıklama yapamamaktadır" ifadelerine yer verdi.