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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Patiswiss ürününündeki ‘küflü’ tartışmanın ardından ürün raftan indirildi - İş-Yaşam Haberleri

        Patiswiss ürününündeki ‘küflü’ tartışmanın ardından ürün raftan indirildi

        Süpermarketten aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan tüketiciye "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın... Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı" şeklinde sert ve alaycı bir yanıt veren Yönetim Kurulu Başkanı'nın sosyal medyada tepki görmesinin ardından özür mesajları geldi. Ürün, satın alındığı süpermarketin raflarından da indirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 10:42 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:42
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        Patiswiss ürününündeki 'küflü' tartışma
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        Linkedin’de bir kullanıcı. süpermarketten aldığı Patiswiss marka çikolataların küflü olduğunu gösteren fotoğrafları, "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var” diye yazdı.

        SERT VE ALAYCI YANIT

        Bu paylaşıma Patiswiss’in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sert ve alaycı bir dille yanıt verdi: "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim :) Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın... Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vsden neler isteyeceğinden herkes habersiz :):) Ayrıca!!!! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasında ki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim…"

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        ‘DİL BİLGİSİ’ NEDENİYLE SİLDİ

        Tunaoğlu, bu yanıtı ile sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini çekmesinin ardından söz konusu ‘dil bilgisini’ öne sürerek paylaşımı sildi. Tunaoğlu, yaptığı yeni paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Valla büyük yanlış anlaşılma mı oldu, ben mi yanlış anlattım bilmiyorum. Ama çok özür dilerim sizi de meşgul ettiğim için. Beni biliyorsunuzdur bence. Tek demek istediğim ürünün herkes arkasında bize gönderseniz çözerdik, markaya zarar verecek bir posta gerek yoktu derken... İmla bilgimin gücü de eklenince ben vermişim gibi duruyor. Neyse bizim avukatlar benim içinde bir şeyler düşünecektir. Sonuçta yönetim kurulu ile yönetiyoruz şirketi razıyım sorun yok. Tek derdim en iyi ürün en iyi fiyat. Son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Gıda dışı markalarım, girişimlerim dahil. Sevgilerimle. Şimdiden imla ve yazım yanlışlarım için özür dilerim, sosyal medya uzananlarımın mesai saatleri dışında çalıştırmak istemiyorum:( Zaten olanlara eminim çok üzüldüler. Düzelteceklere, bana koşulsuz, ücretsiz eğitim vereceklere de teşekkür ediyorum."

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        FİRMADAN RESMİ ÖZÜR

        Bu paylaşımlardan sonra Patiwiss’in resmi hesabından bir özür açıklaması yapıldı. Marka olarak ürünlerinin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı kalması için çaba sarf edildiği belirtilen açıklamada “Müşterimizin yaşadığı olumsuz denetimden dolayı derin bir özür diler, sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi.

        MİGROS RAFTAN İNDİRDİ

        Bu tartışmaların ardından Migros’un da Patiswiss ürünlerini tedbiren raflarından kaldırdığı öğrenildi. Sosyal medyada, ürünleri inceleyen Gıda Dedektifi hesabı da firma ile özel inceleme anlaşmasını kaldırdığını duyurdu.

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