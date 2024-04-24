Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak?
Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken, Türk Takımlarının Avrupa'ya kaç eleme oynayarak katılacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Sezonu ilk 4 sırada bitiren ve Türkiye Kupası'nı kazanan takımların Avrupa kupalarına katılacağı belli olurken, kaç eleme oynayacakları de netleşti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de heyecan kıyasıya devam ederken, temsilcilerimizin gelecek sezon Avrupa kupalarına hangi turlardan katılacağı da belli oldu.
Buna göre ipi göğüsleyecek takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off'tan girecek.
Söz konusu kulüp, turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.
Ligi ikinci sırada bitiren takım, Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci eleme turundan başlayacak ve 3 tur atlarsa gruplara kalacak.
Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan girecek, turu geçmesi halinde grup aşamasında yer alacak.
Lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne 2'nci eleme turundan başlayacak ve gruplara kalması için 3 tur atlaması gerekecek.