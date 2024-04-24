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        Haberler Spor Futbol Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? - Futbol Haberleri

        Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak?

        Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken, Türk Takımlarının Avrupa'ya kaç eleme oynayarak katılacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Sezonu ilk 4 sırada bitiren ve Türkiye Kupası'nı kazanan takımların Avrupa kupalarına katılacağı belli olurken, kaç eleme oynayacakları de netleşti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 17:22 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:32
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        Trendyol Süper Lig'de heyecan kıyasıya devam ederken, temsilcilerimizin gelecek sezon Avrupa kupalarına hangi turlardan katılacağı da belli oldu.

        2

        Buna göre ipi göğüsleyecek takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off'tan girecek.

        3

        Söz konusu kulüp, turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.

        4

        Ligi ikinci sırada bitiren takım, Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci eleme turundan başlayacak ve 3 tur atlarsa gruplara kalacak.

        5

        Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan girecek, turu geçmesi halinde grup aşamasında yer alacak.

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        Lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne 2'nci eleme turundan başlayacak ve gruplara kalması için 3 tur atlaması gerekecek.

        7

        Ligi dördüncü tamamlayan kulüp de UEFA Konferans Ligi'ne aynı şartlardan girecek.

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