Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

"SICAK DA OLSA İLLAKİ ADANA"

Parktaki spor alanında pedal çeviren 80 yaşındaki Celile Acır da sıcaklığına rağmen Adana'nın dört dörtlük bir kent olduğunu ve vazgeçemeyeceğini belirterek, "Hem sıcak nedeniyle hem de özlediğim için kızımın yanına İzmir Çeşme'ye gideceğim. Orası da öğle saatlerinde sıcak. Ben birçok kente gittim ama illa Adana illa Adana. Sıcak da olsa ben asla bu kentten vazgeçmem, çok seviyorum. İngiltere'de oğlumun yanında 6 ay kaldım ama burayı sayıkladım" diye konuştu.