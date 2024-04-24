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        Haberler Magazin Selen Görgüzel güzelliği için bıçak altına yattı - Magazin haberleri

        Selen Görgüzel güzelliği için bıçak altına yattı

        Geçtiğimiz ay estetik operasyon geçiren Selen Görgüzel, yüzünü ve boynunu gerdirip, göz kapaklarını aldırtmıştı. Görgüzel, son halini "Hoş geldin yeni Selen" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:17 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:17
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        Selen Görgüzel, gençleşme ve dinç kalma adına bugüne kadar birçok yöntem uyguladı. Görgüzel, daha önce dinç kalmak için anne sütü içtiğini, genç görünmek için ise vücuduna sünnet derisinden elde edilen kök hücre enjekte ettirdiğini açıklamış, ayı kanı enjekte ettirmek için de araştırmalar yaptırdığını dile getirmişti.
        Selen Görgüzel, bütün bunlardan sonra estetik ameliyat olmak için bıçak altına yattı.

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        Selen Görgüzel, yüzünü ve boynunu gerdirip, göz kapaklarını aldırttı.

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        Selen Görgüzel, son haliyle objektif karşısında poz verdi. Yeni halini takipçileriyle de paylaşan 45 yaşındaki Görgüzel, gönderisine; "Hoş geldin yeni Selen" notunu düştü.

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        "BAMBAŞKA BİR SELEN GÖRECEKLER"

        Selen Görgüzel, "Seyircilerim artık sahnede bambaşka bir Selen görecek" dedi.

        #Selen Görgüzel
        #estetik operasyon
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