Selen Görgüzel güzelliği için bıçak altına yattı

Selen Görgüzel, gençleşme ve dinç kalma adına bugüne kadar birçok yöntem uyguladı. Görgüzel, daha önce dinç kalmak için anne sütü içtiğini, genç görünmek için ise vücuduna sünnet derisinden elde edilen kök hücre enjekte ettirdiğini açıklamış, ayı kanı enjekte ettirmek için de araştırmalar yaptırdığını dile getirmişti.

Selen Görgüzel, bütün bunlardan sonra estetik ameliyat olmak için bıçak altına yattı.