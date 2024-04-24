Selen Görgüzel güzelliği için bıçak altına yattı
Geçtiğimiz ay estetik operasyon geçiren Selen Görgüzel, yüzünü ve boynunu gerdirip, göz kapaklarını aldırtmıştı. Görgüzel, son halini "Hoş geldin yeni Selen" notuyla yayımladı
Selen Görgüzel, gençleşme ve dinç kalma adına bugüne kadar birçok yöntem uyguladı. Görgüzel, daha önce dinç kalmak için anne sütü içtiğini, genç görünmek için ise vücuduna sünnet derisinden elde edilen kök hücre enjekte ettirdiğini açıklamış, ayı kanı enjekte ettirmek için de araştırmalar yaptırdığını dile getirmişti.
Selen Görgüzel, bütün bunlardan sonra estetik ameliyat olmak için bıçak altına yattı.
Selen Görgüzel, yüzünü ve boynunu gerdirip, göz kapaklarını aldırttı.
Selen Görgüzel, son haliyle objektif karşısında poz verdi. Yeni halini takipçileriyle de paylaşan 45 yaşındaki Görgüzel, gönderisine; "Hoş geldin yeni Selen" notunu düştü.