Belçim Bilgin: Memleketimi özledim Bir süredir Kanada'da yaşayan Belçim Bilgin, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Memleketimi çok özledim, işlerim de var. İnşallah onları da halledeceğim" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:35 facebook

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