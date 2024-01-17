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        Haberler Magazin Belçim Bilgin: Memleketimi özledim - Magazin haberleri

        Belçim Bilgin: Memleketimi özledim

        Bir süredir Kanada'da yaşayan Belçim Bilgin, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Memleketimi çok özledim, işlerim de var. İnşallah onları da halledeceğim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:35
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        "Memleketimi özledim"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Belçim Bilgin, Boğaz hattında yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Yürüyüş sonrası kahve molası veren Bilgin, oğlu Rodin Erdoğan'ın öğrenim gördüğü Kanada'dan birkaç gün önce geldiğini belirtti.

        Belçim Bilgin; "Memleketimi çok özledim, işlerim de var. İnşallah onları da halledeceğim" dedi. Spor giyimiyle dikkat çeken Bilgin, acelesi olduğunu belirterek otomobiliyle oradan ayrıldı.

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