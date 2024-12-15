Bella Hadid dükkân açtı
Bella Hadid, bu yılın başında parfüm markası kurdu. Ünlü süper model, parfümlerinin satılacağı mağazayı dün New York'ta açtı
Ünlü model Bella Hadid, dün New York'ta kendi adını verdiği parfüm markası için dükkân açtı.
Yeni satış merkezinin açılışında Hadid'e erkek arkadaşı Adan Banuelos da destek verdi.
Açılışta; Bella Hadid'in etrafını hayranları sardı. Ünlü süper model, bir hayranının köpeğini severken objektiflere yansıdı.
28 yaşındaki Filistin-Hollanda kökenli ABD'li süper model, markasını bu yılın başında kurdu.
Lüks markaların kampanyalarında görmeye alışık olduğumuz model, mayıs ayında kendi markası için kamera karşısına geçti.
"Koku her zaman hayatımın merkezinde yer aldı" diyen Hadid, parfüm markasını alkol içermeyen ve doğal yağlarla zenginleştirilmiş bir simya serisi olarak tanımladı.
Bella Hadid, markasının kuruluş hikayesini anlatırken, iki yıl önce Washington’daki Filistinli akrabalarını ziyarete gittiğinde, “Babam ve ben şöminenin yanında tavla oynarken, amcam Mahmoud'un esansiyel yağlar yaptığını keşfettim. O güne kadar bu yağların tedavi edici özelliklerinden hiç haberim yoktu” demişti.
Enfekte keneler yoluyla insanlara bulaşan Lyme hastalığı yüzünden uzun yıllar tedavi gören Hadid, sağlık sorunları nedeniyle hayatı boyunca parfüm kullanmakta zorluk çektiğini söylemiş ve kendi parfümünü de bu sorunu çözmek adına geliştirdiğini belirtmişti.