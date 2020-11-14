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Bella Thorne kimdir? Bella Thorne kaç yaşında? İşte Bella Thorne filmleri ve TV şovları...

Amerikalı oyuncu Bella Thorne, magazin gündeminden de sosyal medya gündeminden de düşmüyor. Özellikler kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bella Thorne yine gündemde. Herkesin merak ettiği Bella Thorne kimdir? Bella Thorne kaç yaşında? İşte Bella Thorne filmleri ve TV şovları...

Bella Thorne kimdir? Bella Thorne kaç yaşında? İşte Bella Thorne filmleri ve TV şovları...

Sosyal paylaşım platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bella Thorne, internetin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine herkesin merak noktası olan Bella Thorne kimdir? Bella Thorne kaç yaşında? İşte Bella Thorne filmleri ve TV şovları...

BELLA THORNE KİMDİR?

Annabella Avery "Bella Thorne" 8 Ekim 1997'de Florida'da doğdu. Amerikalı oyuncu, yönetmen, şarkıcı ve dansçıdır. Thorne'nun en iyi bilinen rolü, başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür. Dokuz yaşındayken babası Reinaldo yaşamını yitirmiştir. Annesi Tamara Thorne, profesyonel bir fotoğrafçıdır. Bella'nın sosyal sitelerde paylaştığı fotoğrafların çoğunun çekimi Tamara'ya aittir. Hayranlarına verilen isim; kızlar için Bellarina, erkekler için Bellarino'dur. Disleksi olmasına rağmen "TTYLXOX" şarkısının sahibidir. Günümüzde çeşitli sosyal medya mecralarında içerik üretiyor.

Thorne'ün kökeni İtalya'ya dayanmaktadır. En genç mankenlerden biri Thorne'dür, oyunculuğa başlamadan hemen önce çocuk model oldu. Birinci sınıfta disleksi tanısı kondu.

Alacakaranlık Efsanesi" Bella Swan'i Kristen Stewart ve Haydi Çalkala'da başrolü paylaştığı Zendaya ile sıkı bir arkadaşlığı var. 2003 yılında ilk film deneyimini Stuck on You filminde yaptı. 2008 yılında oynadığı My Own Worst Enemy adlı dizide Taylor Lautner ile başrolü paylaştı ve yardımcı rolü ile bir Young Artist Award kazandı. 2009'da Forget Me Not adlı bir korku filminde oynadı. 2010 yılında Waverly Büyücüleri'nde Max'in sevgilisini oynadı. 2010 yılının sonunda Haydi Çalkala'da başrol olan Cece Jones rolünü oynamaktadır. Zendaya ile Haydi Çalkala dizisinde başrol paylaşmaktadırlar. 29 Mayıs'ta ilk şarkısı Call It Whatever'ı çıkarttı. 2014'ün sonlarına doğru Jersey adlı mini bir albüm çıkarmıştır. Albümde beş şarkı bulunmaktadır. Bunlar Jersey, One More Night, Paperwight, Boyfriend Material ve Call It Whatever'ın remiksi şeklindedir.

Bella Thorne, 2016 yılında biseksüel olduğunu açıklamıştır.

BELLA THORNE FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI

Film
YılFilmRolüNotlar
2003Stuck on YouMC Sideline FanAnnabella Thorne rolü ile çıktı.
2007Finishing the GameAdditional extraAnnabella Thorne rolü ile çıktı.
Blind AmbitionWitbert DanielKüçük Rol
The SeerYoung ClaireKüçük Rol
Craw LakeJuliaYardımcı Rol
2009Water PillsPsych Out Kızı
Forget Me NotYoung AngelaYardımcı Rol
2010One WishMessengerBaşrol
Raspberry MagicSarah Patterson
2012Kamera ArkasıBelgesel
2012Katy Perry: Part of MeBelgesel
2013MetegolLaura (küçük)Ses
2013Kurbağa KrallığıPrincess FroglegsSes
2014Karışık AileHilary "Larry" Friedman
2014Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend?Cammy Cahill
2014Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir GünCelia Rodriguez
2014Karlar Kraliçesi 2GerdaSes
2015The DuffMadison Morgan
2015Alvin ve Sincaplar: Yol MacerasıAshley Grey
2016İyi ArkadaşlarKate
2016Ratchet & ClankCoraSes
2016Boo! A Madea HalloweenRain
Televizyon
YılYapımRolNotlar
2006Jimmy Kimmel Live!JessKonuk Oyuncu (2 Bölüm)
EntourageKid1 Bölüm
2007The O.C.Young Taylor Townsend1 Bölüm
Dirty Sexy MoneyMargaux Darling1 Bölüm
20083 Bölüm
October RoadAngela Ferilli1 Bölüm
My Own Worst EnemyRuthy SpiveyYardımcı Rol (6 Bölüm)
2009In the MotherhoodAnnie1 Bölüm
MentalEmily1 Bölüm
Little MonkWendyYardımcı Rol(9 Bölüm)
2010Waverly BüyücüleriNancy Lukey1 Bölüm
Big LoveTancy HenricksonYardımcı Rol (5 Bölüm)
Haydi ÇalkalaCecelia "CeCe" JonesPaylaşılan Başrol
2011İyi Şanslar CharlieCecelia "CeCe" JonesÖzel Konuk Oyuncu
2012Haydi ÇalkalaCecelia "CeCe" JonesPaylaşılan Başrol
2014call It whateverİlk şarkısı

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