Benfica Avrupa Ligi'nde son 16'da!
UEFA Avrupa Ligi'nde Toulouse ile Benfica 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan Benfica, son 16 turuna yükseldi.
Giriş: 22.02.2024 - 23:28 Güncelleme: 22.02.2024 - 23:28
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Toulouse ile Benfica karşı karşıya geldi.
Fransa'daki maçta iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Benfica'da milli futbolcu Orkun Kökçü, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 85'te oyuna dahil oldu.
İlk maçı sahasında 2-1'lik skorla kazanan Benfica, 0-0'lık eşitlik sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.