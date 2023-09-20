Haberler Gündem Benzine motorine zam indirim geldi mi? 20 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 20 Eylül 2023 güncel LPG, mazot, benzin litre fiyatları Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalara bağlı değişen akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak bir gün arayla motorine ve benzine üst üste zam gelmesiyle "Akaryakıta zam gelecek mi, benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorusu araştırması sıklaştı. İşte, 19 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum... Habertürk Giriş: 20.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:07 facebook

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Akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda üst üste yapılan zamların ardından gözler "Benzine ve motorine zam gelecek mi, indirim var mı?" sorusuna çevrildi. Son günlerde yeniden zam yapılmasıyla değişen motorin ve benzin litre fiyatı araştırılıyor. İl bazında değişiklik gösteren akaryakıt fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 19 Eylül 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı...

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MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ! Benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam gelirken; motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,03 TL zam yapıldı.