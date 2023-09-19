Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 19 Eylül 2023 güncel LPG, mazot, benzin litre fiyatları
Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalara bağlı değişen akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak bir gün arayla motorine ve benzine üst üste zam gelmesiyle "Akaryakıta zam gelecek mi, benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorusu araştırması sıklaştı. İşte, 19 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum...
Akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda üst üste yapılan zamların ardından gözler "Benzine ve motorine zam gelecek mi, indirim var mı?" sorusuna çevrildi. Son günlerde yeniden zam yapılmasıyla değişen motorin ve benzin litre fiyatı araştırılıyor. İl bazında değişiklik gösteren akaryakıt fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 19 Eylül 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı...
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!
Benzine 14 Eylül 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam gelirken; motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,03 TL zam yapıldı.
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
İşte 18 Eylül 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları:
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 38,47 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 39,92 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,51 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 39,99 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17.60 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 39,08 TL
Motorin fiyatı: 40,54 TL
LPG fiyatı: 17,59 TL