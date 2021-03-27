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Erbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ederek, "Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert, sıkıntı, musibet ve hastalıklardan beri olmasını diliyorum" dedi

BERAT KANDİLİ! Son dakika: Erbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı!
Erbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı!
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DHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Berat Gecesi nedeniyle yayımladığı videolu mesajında, bu gece, üç ayların bereketli zamanlarından Berat Gecesi'ni hep birlikte ihya edeceklerini belirtti. Erbaş, "Bu geceye bizleri bir kez daha eriştiren Cenab-ı Allah´a hamdü senalar olsun. Berat, kurtuluş müjdesidir. Kulluk bilinciyle hata ve günahları terk ederek Allah´ın lütfuyla affa mazhar olmaktır. Zihni ve gönlü kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden yüce Allah´a sığınmaktır. O'nun rızasına uygun olmayan tüm arzu ve davranışlardan uzak olmaktır. Hayatı, her şeyi bilen, gören, işiten kudret sahibi yüce Allah'ın varlığının idraki ve O'na karşı sorumluluk bilinciyle yaşamaktır" dedi.

DHA'da yer alan habere göre Erbaş, Ramazan ayının habercisi olan Berat Gecesi'nin kendilerine sorumluluklarını hatırlattığını kaydederek, "Bencillik, kibir, haset, tamahkarlık gibi duyguların hayatı çepeçevre kuşattığı, insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin örselendiği bir çağda arınmanın yüceliğine işaret eder. İnsanı, esaretten asalet ve özgürlüğe, cehaletten bilgi, hikmet ve irfana kavuşturan hakikatlerle tanışmaya davet eder" ifadesini kullandı.

"BU GECEYİ KURTULUŞ VE DİRİLİŞ GECESİ YAPALIM"

Erbaş, İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ederek, şunları söyledi:

"Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesi olan bu geceyi samimi tevbelerimizle günahlarımızdan arınacağımız, dualarımızla umudumuzu yeşerteceğimiz bir kurtuluş ve diriliş gecesi yapalım. Sevgili Peygamberimizin bizlere öğrettiği, 'Allah´ım, azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum' duası ile Rabbimizden af ve mağfiret niyaz edelim. Yüce dinimiz İslam´ın hayat veren ilkelerinin rehberliğinde, ma'rufu, saygıyı, sağduyuyu merkeze alan kuşatıcı bir yaklaşımla daha güzel bir hayatın ve dünyanın inşası için hep beraber gayret edelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslâm âleminin Berat Gecesi´ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert, sıkıntı, musibet ve hastalıklardan beri olmasını diliyor; Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış olarak girebilmeyi, hesap gününde kurtuluş beratını alanlardan olmayı Yüce Allah´tan niyaz ediyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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