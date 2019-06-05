Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Eser Yenenler, eşi Berfu Yıldız ile birlikte önceki gün Etiler’deki bir mekanda objektiflere yansıdı. 9 Haziran’da düğün yapacak olan çift, mekanda organizasyon firmasıyla buluşarak son hazırlıklarını yaptı.

"ESER AŞERİYOR"

Yaklaşık 4 haftalık hamile olan Berfu Yıldız, çıkışta muhabirlerin, “Aşermeler başladı mı?” sorusuna, “Ben aşermiyorum ama Eser bu aralar aşeriyor” dedi.

"BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ YAPMAYACAĞIM"

Yenenler, geçtiğimiz günlerde bekarlığa veda partisi ile ilgili sorulara, "Yok ya, yapmayacağım" cevabını verdi. Berfu Yıldız, araya girerek "İstediğini yapar" demişti.

"ERKEK OLACAK, HİSSEDİYORUM"

"Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna Yıldız, "Hamilelik güzel gidiyor. 3 aylık oldu. 2 hafta sonra cinsiyeti belli olacak" derken Yenenler ise, "Bence erkek olacak, hissediyorum" şeklinde konuşmuştu.