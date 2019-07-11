Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. Aile arasında düzenlenen bir nikah töreniyle evlendikleri konuşulan Eser Yenenler ile 4 aylık hamile eşi Berfu Yıldız'ın düğün töreni geçtiğimiz ay gerçekleşmişti.

"ALLAH KISMET EDERSE OĞLUMUZ OLACAK"

Düğün töreni sonrası Antalya'ya balayına giden çift, çıkan haberlerin ardından bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesabından, "Bebeğimizin cinsiyeti erkek. Allah kısmet ederse bir oğlumuz olacak. Çok mutlu ve heyecanlıyız" sözleriyle açıklamıştı.

BEBEK GÖRÜNDÜ

Çiftin bebekleri 5 aylık oldu. Anne olmak için gün sayan Berfu Yıldız, sosyal medya hesabından belirginleşen karnı ile paylaşım yaptı. Yıldız'ın paylaşımı çok sayıda 'Maşallah' yorumu aldı ve takipçilerinden büyük ilgi gördü.

"BEBEĞİ TAŞIMAMA YARDIMCI BİR BEY"

Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde elbise denerken çektiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Anne olmaya hazırlanan Yenenler'in belirginleşen göbeği dikkat çekmişti.

Eşinin paylaşımından kısa bir süre sonra Eser Yenenler de eşinin benzeri bir pozu sosyal medyada yayınlamıştı. Berfu Yenenler de eşinin fotoğrafını kendi sayfasında, "Bebeği taşımama yardımcı bir bey" notuyla paylaşmıştı.